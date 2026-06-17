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Таунхаусы в Лайме Чабанг, Таиланд

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2 объекта найдено
Таунхаус в Лаем Чабанг, Таиланд
Таунхаус
Лаем Чабанг, Таиланд
Уютный таунхаус — полностью меблирован компанией IKEA, бесплатная регистрация, первый год бе…
$67,344
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Таунхаус в Лаем Чабанг, Таиланд
Таунхаус
Лаем Чабанг, Таиланд
Уютный таунхаус — полностью меблирован компанией IKEA, бесплатная регистрация, первый год бе…
$73,494
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
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Параметры недвижимости в Лайме Чабанг, Таиланд

Недорогая
Элитная
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