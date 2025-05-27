Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Ко Кео
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Вид на море

Виллы с видом на море в Ко Кео, Таиланд

Вилла Удалить
Очистить
6 объектов найдено
Вилла в Ко Кео, Таиланд
Вилла
Ко Кео, Таиланд
Количество спален 1
ISL5408 These are two individual “bungalow” villas. Located in Coconut Island is a ve…
$485,706
Оставить заявку
Вилла в Ban Bang Ku, Таиланд
Вилла
Ban Bang Ku, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 650 м²
KOH22146 Introducing an extraordinary opportunity for family living amidst the stunni…
$1,44 млн
Оставить заявку
Вилла в Pa Khlok, Таиланд
Вилла
Pa Khlok, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 832 м²
ISL6722 The world's first three-level penthouse with its own marina. Benefits: Water…
$2,71 млн
Оставить заявку
Вилла в Pa Khlok, Таиланд
Вилла
Pa Khlok, Таиланд
Площадь 650 м²
PHU4070 This 3 bedrooms house is located in Phuket town, in Soi Thorraneethong, about…
$1,17 млн
Оставить заявку
Вилла в Pa Khlok, Таиланд
Вилла
Pa Khlok, Таиланд
Количество спален 5
Площадь 748 м²
ISL4884 At the foot of the majestic Royal Villa, your private 23M yacht berth beckons…
$6,63 млн
Оставить заявку
Вилла в Pa Khlok, Таиланд
Вилла
Pa Khlok, Таиланд
Количество спален 5
Площадь 829 м²
KOH3900 High Standart Royal Villa with 23-meter private yacht berth. Situated at the …
$6,07 млн
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Ко Кео, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти