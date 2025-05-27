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Виллы с садом в Ко Кео, Таиланд

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16 объектов найдено
Вилла в Ban Bang Ku, Таиланд
Вилла
Ban Bang Ku, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 261 м²
KOH22044 Experience luxury living at its finest in this stunning 3-bedroom, 4-bathroo…
$611,743
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Вилла в Pa Khlok, Таиланд
Вилла
Pa Khlok, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 450 м²
TAL5941 Spacious house in the tropical paradise of Phuket is a dream of many people. …
$888,411
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Вилла в Ban Bang Ku, Таиланд
Вилла
Ban Bang Ku, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 320 м²
TAL5871 This Villa is located in the central of Phuket in a quiet and relatively unde…
$805,410
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Вилла в Pa Khlok, Таиланд
Вилла
Pa Khlok, Таиланд
Количество спален 5
Площадь 1 100 м²
ISL6485 The villa is located on the east coast of Phuket, away from the tourist crowd…
$4,53 млн
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Вилла в Ко Кео, Таиланд
Вилла
Ко Кео, Таиланд
Количество спален 1
ISL5408 These are two individual “bungalow” villas. Located in Coconut Island is a ve…
$485,706
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Вилла в Ban Bang Ku, Таиланд
Вилла
Ban Bang Ku, Таиланд
Количество спален 7
Площадь 1 420 м²
KOH7344 Welcome to this luxurious new villa in Phuket's vibrant Koh Kaew area, design…
$4,86 млн
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Вилла в Pa Khlok, Таиланд
Вилла
Pa Khlok, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 283 м²
ISL7192 This house is registered under Thai company name. It consists of: Two storey…
$768,521
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Вилла в Ban Bang Ku, Таиланд
Вилла
Ban Bang Ku, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 650 м²
KOH22146 Introducing an extraordinary opportunity for family living amidst the stunni…
$1,44 млн
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Вилла в Pa Khlok, Таиланд
Вилла
Pa Khlok, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 832 м²
ISL6722 The world's first three-level penthouse with its own marina. Benefits: Water…
$2,71 млн
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Вилла в Pa Khlok, Таиланд
Вилла
Pa Khlok, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
KOH22221 Nestled in the vibrant heart of Ko Kaeo, this exquisite single detached hous…
$292,038
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Вилла в Ban Bang Ku, Таиланд
Вилла
Ban Bang Ku, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
KOH22217 House in the Heart of Koh Kaew Location: Koh Kaew: Nestled in a prime locat…
$415,002
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Вилла в Pa Khlok, Таиланд
Вилла
Pa Khlok, Таиланд
Площадь 650 м²
PHU4070 This 3 bedrooms house is located in Phuket town, in Soi Thorraneethong, about…
$1,17 млн
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Вилла в Pa Khlok, Таиланд
Вилла
Pa Khlok, Таиланд
Количество спален 5
Площадь 748 м²
ISL4884 At the foot of the majestic Royal Villa, your private 23M yacht berth beckons…
$6,63 млн
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Вилла в Pa Khlok, Таиланд
Вилла
Pa Khlok, Таиланд
Количество спален 5
Площадь 829 м²
KOH3900 High Standart Royal Villa with 23-meter private yacht berth. Situated at the …
$6,07 млн
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Вилла в Ban Bang Ku, Таиланд
Вилла
Ban Bang Ku, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 300 м²
TAL5874 This House is located in the central of Phuket in a quiet and relatively unde…
$516,446
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Вилла в Ban Bang Ku, Таиланд
Вилла
Ban Bang Ku, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
KOH22129 Welcome to an exquisite realm in Ko Kaeo, where the confluence of luxury and…
$328,620
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Параметры недвижимости в Ко Кео, Таиланд

с гаражом
с террасой
с видом на море
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