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Коммерческая недвижимость в Катху, Таиланд

Патонг
10
Патонг
9
14 объектов найдено
Коммерческое помещение 144 м² в Патонг, Таиланд
Коммерческое помещение 144 м²
Патонг, Таиланд
Количество спален 9
Площадь 144 м²
PAT6448 Отель на продажу, в центре развитой инфраструктуры. В пешей доступности представлен…
$1,51 млн
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Коммерческое помещение в Патонг, Таиланд
Коммерческое помещение
Патонг, Таиланд
Количество спален 9
PAT6176 Этот спа-комплекс расположен в самом известном районе острова Пхукет - Патонг. Здес…
$16,81 млн
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Доходный дом в Патонг, Таиланд
Доходный дом
Патонг, Таиланд
Количество этажей 1
Инвестиционный коттедж с видом на море Коттеджи с джакузи или бассеином, потрясающим вид…
Цена по запросу
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Продажа отеля, 98 номеров, недалеко от пляжа Патонг, Пхукет, Таиланд. в Патонг, Таиланд
Продажа отеля, 98 номеров, недалеко от пляжа Патонг, Пхукет, Таиланд.
Патонг, Таиланд
Число комнат 98
Количество этажей 2
Продается отель, размер 98 номеров, недалеко от пляжа Патонг, провинция Пхукет, всего в 260 …
$41,21 млн
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Коммерческое помещение 38 м² в Патонг, Таиланд
Коммерческое помещение 38 м²
Патонг, Таиланд
Количество спален 9
Площадь 38 м²
PAT2735 Добро пожаловать в свой рай в ПатонгеОснованный отель и эксклюзивный 14-комнатный к…
$1,20 млн
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Доходный дом в Камала, Таиланд
Доходный дом
Камала, Таиланд
Количество этажей 5
Роскошные апартаменты рядом с морем на пляже Камала, на котором находится легендарный пляжны…
Цена по запросу
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4-star hotel for sale, 119 rooms, near Patong Beach, Phuket, Thailand. в Патонг, Таиланд
4-star hotel for sale, 119 rooms, near Patong Beach, Phuket, Thailand.
Патонг, Таиланд
Число комнат 119
Количество этажей 6
Продается 4-звездочный отель, 119 номеров, недалеко от пляжа Патонг, провинция Пхукет.Это со…
$14,72 млн
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Коммерческое помещение в Патонг, Таиланд
Коммерческое помещение
Патонг, Таиланд
PAT6849 Коммерческое здание на продажу!Подробности:Противоположная сторона здания имеет отк…
$718,215
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Доходный дом в Камала, Таиланд
Доходный дом
Камала, Таиланд
Количество этажей 4
Комплекс строится в 10 метрах от пляжа Камала. Эта локация называется «миля миллионеров», та…
Цена по запросу
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Продается 5-звездочный отель, 179 номеров, недалеко от пляжа Камала, Пхукет, Таиланд, в 350 метрах. в Камала, Таиланд
Продается 5-звездочный отель, 179 номеров, недалеко от пляжа Камала, Пхукет, Таиланд, в 350 метрах.
Камала, Таиланд
Число комнат 179
Количество этажей 4
Продается 5-звездочный отель, 179 номеров, недалеко от пляжа Камала, Пхукет, Таиланд, в 350 …
$38,18 млн
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Продается 5-звездочный отель, 390 номеров, недалеко от пляжа Патонг, Пхукет, всего в 200 м. в Патонг, Таиланд
Продается 5-звездочный отель, 390 номеров, недалеко от пляжа Патонг, Пхукет, всего в 200 м.
Патонг, Таиланд
Число комнат 390
Площадь 30 000 м²
Количество этажей 7
Продается 5-звездочный отель, 390 номеров, недалеко от пляжа Патонг, Пхукет, всего в 200 м. …
$96,92 млн
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Коммерческое помещение 1 000 м² в Камала, Таиланд
Коммерческое помещение 1 000 м²
Камала, Таиланд
Количество спален 9
Площадь 1 000 м²
КАМ3227 Этот курорт небольшой курорт, силван и мирный.Идеально подходит для отпуска или дли…
$1,10 млн
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Коммерческое помещение 2 060 м² в Патонг, Таиланд
Коммерческое помещение 2 060 м²
Патонг, Таиланд
Количество спален 9
Площадь 2 060 м²
PAT4623 Новый отель с 40 спальнями, расположенный на дороге Нанай недалеко от Макро Патонг,…
$2,29 млн
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Коммерческое помещение в Карон, Таиланд
Коммерческое помещение
Карон, Таиланд
Количество спален 9
PAT6347 Уютный и небольшой гостиничный комплекс, с 17 номерами, где каждый гость будет чувс…
$1,22 млн
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Типы недвижимости в Катху

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