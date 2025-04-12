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Жильё в Dan Samrong Subdistrict Municipality, Таиланд

2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Dan Samrong Subdistrict Municipality, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Dan Samrong Subdistrict Municipality, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 30/43
Инвестируйте в уникальные апартаменты в современном кондоминиуме Ideo Mobi Sukhumvit East Po…
$72,042
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DDA Real Estate
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Студия в Dan Samrong Subdistrict Municipality, Таиланд
Студия
Dan Samrong Subdistrict Municipality, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
Этаж 35/43
Инвестируйте в уникальные апартаменты в современном кондоминиуме Ideo Mobi Sukhumvit East Po…
$64,323
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
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