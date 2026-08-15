Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Чонбури
  4. Коммерческая
  5. Отель

Отели в Чонбури, Таиланд

;
Паттайя
4
Отель Удалить
Очистить
4 объекта найдено
Отель в Паттайя, Таиланд
Отель
Паттайя, Таиланд
Количество спален 2
Этаж 2/2
Уникальная инвестиционная возможность. Продается прибыльный отель в Джомтьене, Паттайя Прод…
$2,45 млн
Оставить заявку
3-star hotel for sale, 84 rooms, near Central Pattaya Mall, 2.5 km. в Паттайя, Таиланд
3-star hotel for sale, 84 rooms, near Central Pattaya Mall, 2.5 km.
Паттайя, Таиланд
Число комнат 84
Количество этажей 5
Продается 3-звездочный отель, 84 номера, недалеко от торгового центра Central Pattaya Mall, …
$6,77 млн
Оставить заявку
Отель в Na Kluea, Таиланд
Отель
Na Kluea, Таиланд
Число комнат 264
Количество этажей 18
Предлагаем на продажу отель на 264 номера рядом с Паттайей. Вид на море в каждом номере.Расп…
$44,00 млн
Оставить заявку
Продается 4-звездочный отель, 326 номеров, недалеко от пирса Бали Хай, Паттайя, Чонбури, Таиланд. в Паттайя, Таиланд
Продается 4-звездочный отель, 326 номеров, недалеко от пирса Бали Хай, Паттайя, Чонбури, Таиланд.
Паттайя, Таиланд
Число комнат 326
Количество этажей 7
Продается 4-звездочный отель, 326 номеров, недалеко от пирса Бали Хай, Паттайя, Чонбури, Таи…
$26,43 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Чонбури

коммерческая недвижимость
готовый бизнес
Realting.com
Перейти