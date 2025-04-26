Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Чалонг
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Вид на море

Виллы с видом на море в Чалонге, Таиланд

Вилла Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Чалонг, Таиланд
Вилла 5 комнат
Чалонг, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 442 м²
Количество этажей 1
Инвестируйте в роскошные виллы, обеспечивающие высокую доходность и рост цены! Прекрасный ва…
$1,54 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Откройте для себя воплощение роскошной жизни в этой потрясающей вилле с бассейном, идеально …
$242,893
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Чалонге, Таиланд

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти