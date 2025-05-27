Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Чалонг
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Сад

Виллы с садом в Чалонге, Таиланд

Вилла Удалить
Очистить
27 объектов найдено
Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 8
Площадь 1 200 м²
CHA5811 The size of this villa is really amazing. The floor area is 900 sq.m., land s…
$1,38 млн
Оставить заявку
Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 369 м²
CHA22271 Experience the epitome of luxury living in this brand-new, three-storey pool…
$491,546
Оставить заявку
Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 320 м²
CHA6911 Owning your own home on the island is a dream come true for many, and you can…
$1,17 млн
Оставить заявку
Вилла в Ban Nai Trok, Таиланд
Вилла
Ban Nai Trok, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 303 м²
CHA6100 This Project with the most breathtaking views of greenery, each beautifully f…
$430,372
Оставить заявку
Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 110 м²
CHA4804 Boutique style complex of 4 villas sharing a 13 meter swimming pool. Each vil…
$999,078
Оставить заявку
Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 126 м²
CHA4435 A modern complex of villas in the Chalong area! *Completion of construction f…
$227,482
Оставить заявку
Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 5
Площадь 550 м²
CHA7043 Even biggest of families can live here comfortable, given already prepared 5 …
$2,31 млн
Оставить заявку
Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 8
CHA6561 Luxury villa for sale located in the Chalong area. This is a great investment…
$2,77 млн
Оставить заявку
Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 6
Площадь 363 м²
CHA7151 This is a villa located in a gated community with moderate communal fees. It …
$919,152
Оставить заявку
Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 836 м²
CHA7247 This is a truly royal house close to Chalong bay. It is located in the area …
$2,06 млн
Оставить заявку
Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 737 м²
CHA22349 This grand 4-bedroom villa offers a luxurious lifestyle with modern convenie…
$1,71 млн
Оставить заявку
Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 5
Площадь 415 м²
CHA21897 Situated in the esteemed Chalong neighborhood, this exceptional luxury villa…
$703,966
Оставить заявку
Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 5
CHA6859 Magnificent house for sale located on top of a hill with stunning sea views! …
$2,09 млн
Оставить заявку
Вилла в Ban Nai Trok, Таиланд
Вилла
Ban Nai Trok, Таиланд
Количество спален 6
Площадь 430 м²
CHA1251 The dream of living in the green and relaxing tropical island, the respect fo…
$1,47 млн
Оставить заявку
Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 640 м²
CHA22525 A beautifully designed modern-style pool villa offering privacy, comfort, an…
$945,281
Оставить заявку
Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 250 м²
CHA5417 This new stylish and modern private house is situated in a quiet peaceful nat…
$273,594
Оставить заявку
Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 328 м²
CHA21896 Nestled in the prestigious locale of Chalong, this exquisite luxury villa pr…
$553,335
Оставить заявку
Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
CHA22469 This inviting private pool villa in Chalong offers a tranquil escape with al…
$245,927
Оставить заявку
Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 5
Площадь 450 м²
CHA6901 Magnificent villa for sale! 5 bedrooms 3 bathrooms, 1 outdoor bathroom Land …
$707,040
Оставить заявку
Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 207 м²
CHA22363 This modern villa represents the perfect mixture of comfort and style, with …
$353,520
Оставить заявку
Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 230 м²
CHA7009 Lovely new villa for sale in the Chalong area! The excellent location and att…
$427,298
Оставить заявку
Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 9
Площадь 1 800 м²
CHA4900 This lovely house is ideal for people with refined taste, who are used to sur…
$1,69 млн
Оставить заявку
Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 7
Площадь 192 м²
CHA5729 Spacious house in the tropical paradise of Phuket is a dream of many people. …
$439,594
Оставить заявку
Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 2
CHA6709 This spacious villa is located in a quiet area of Chalong, surrounded by trop…
$581,002
Оставить заявку
Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 3
CHA6708 This cozy villa is located in a quiet area of Chalong, surrounded by a tropic…
$550,261
Оставить заявку
Вилла в Ban Nakok, Таиланд
Вилла
Ban Nakok, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 250 м²
CHA2316 Comfort and fashionable design are in a great bend with a minimalistic style.…
$513,372
Оставить заявку
Вилла в Ban Nai Trok, Таиланд
Вилла
Ban Nai Trok, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 338 м²
CHA21886 Nestled in the heart of southern Phuket, specifically in Chalong, this luxur…
$491,854
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Чалонге, Таиланд

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти