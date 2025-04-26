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Виллы с гаражом в Чалонге, Таиланд

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1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Ban Nai Trok, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Ban Nai Trok, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 339 м²
Количество этажей 2
ВИЛЛЫ НА ПХУКЕТЕ ДЛЯ ЖИЗНИ И ИНВЕСТИЦИЙ! Комплекс из 35 вилл в стиле модерн с бассейном, …
$467,243
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Агентство
Phuket Vas Capital Co.,Ltd
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Параметры недвижимости в Чалонге, Таиланд

с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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