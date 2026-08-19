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Таунхаусы в Банге Саре, Таиланд

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1 объект найдено
Таунхаус в Банг Саре, Таиланд
Таунхаус
Банг Саре, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Двухэтажный таунхауз в современном стиле в районе Bang Saray в нескольких шагах от чистого у…
$404,673
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