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Квартиры в Сарагосе, Испания

Каспе
4
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4 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Каспе, Испания
Квартира 2 спальни
Каспе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Представляем захватывающую юго-западную квартиру на первом этаже для продажи с недавно устан…
$461,388
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Квартира 2 спальни в Каспе, Испания
Квартира 2 спальни
Каспе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 138 м²
Потрясающая квартира с огромной террасой площадью 72 м2 в престижном комплексе Miraflores, р…
$461,203
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Квартира 3 спальни в Каспе, Испания
Квартира 3 спальни
Каспе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Апартаменты среднего этажа, Miraflores Mijas costa, Costa del Sol.3 спальни, 2 ванные комнат…
$461,781
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Квартира 3 спальни в Каспе, Испания
Квартира 3 спальни
Каспе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 189 м²
Исключительная 3-комнатная квартира на первом этаже с обширными террасами, окруженными тропи…
$456,580
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Параметры недвижимости в Сарагосе, Испания

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