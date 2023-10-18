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Виллы в Valle del Guadalhorce, Испания

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1 объект найдено
Вилла 8 спален с Spalni в Pizarra, Испания
Вилла 8 спален с Spalni
Pizarra, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Wonderful country house with 46,000 m2 in Coin, facing the river, 30 km from Malaga and Marb…
€2,25 млн

Параметры недвижимости в Valle del Guadalhorce, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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