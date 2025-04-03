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Продажа домов с садом в Upper Emporda, Испания

1 объект найдено
Дом 10 спален в Navata, Испания
Дом 10 спален
Navata, Испания
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 300 м²
Каталонский дворянский дом с начала 18-го века всегда был частью наследия семьи, исторически…
$2,52 млн
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Параметры недвижимости в Upper Emporda, Испания

с террасой
Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов