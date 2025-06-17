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Квартиры в Santa Brigida, Испания

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3 объекта найдено
Квартира 4 спальни в El Palmeral, Испания
Квартира 4 спальни
El Palmeral, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 190 м²
Эта потрясающая, недавно отремонтированная квартира в пентхаусе на юго-западе расположена на…
$3,18 млн
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Квартира 3 спальни в El Palmeral, Испания
Квартира 3 спальни
El Palmeral, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Откройте для себя роскошь жизни в этом впечатляющем пентхаусе, расположенном в самом сердце …
$780,231
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Квартира 2 спальни в El Palmeral, Испания
Квартира 2 спальни
El Palmeral, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Добро пожаловать в дом своей мечты в Марбелье! Эта прекрасно отремонтированная 2-комнатная, …
$612,626
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