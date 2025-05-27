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Квартиры в Malgrat de Mar, Испания

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Malgrat de Mar, Испания
Квартира 2 спальни
Malgrat de Mar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Уютная квартира на берегу моря в Мальграт-де-Мар!Всего 3 минуты ходьбы до пляжа, в окружении…
$235,986
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