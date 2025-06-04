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Таунхаусы в Malaga Costa del Sol, Испания

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1 объект найдено
Таунхаус 4 комнаты в Малага, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Малага, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 174 м²
Количество этажей 2
Потрясающие таунхаусы с 3 спальнями в престижном районе Малаги Новый проект находится в Мала…
$2,00 млн
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Параметры недвижимости в Malaga Costa del Sol, Испания

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