  2. Испания
  3. Марина-Баха
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира
  6. Вид на горы

Долгосрочная аренда квартир с видом на горы в Марине-Бахе, Испания

1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Finestrat, Испания
Квартира 2 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Кондиционер, Сад, Терраса, парковка, Общий бассеин, вид на горы
$2,327
в месяц
Агентство
VYM Canarias
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, 简体中文, Dutch, עִברִית
