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Виллы в La Janda, Испания

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6 объектов найдено
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с террасой в Barbate, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с террасой
Barbate, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 195 м²
ЗАХОРА  Барбате, Кадис, Андалусия, Испания  Коста-де-ла-Лус  650 000 евро &nb…
€650,000
Вилла 2 спальни с мебелью, с барбекю, с Home appliances в La Janda, Испания
Вилла 2 спальни с мебелью, с барбекю, с Home appliances
La Janda, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Вехер-де-ла-Фронтера,  €180,000 ИПОТЕКА  !  НЕ ОБМЕНЯЕТСЯ!  ~30 м от пля…
€180,000
Вилла 2 спальни с балконом, с мебелью, с террасой в Vejer de la Frontera, Испания
Вилла 2 спальни с балконом, с мебелью, с террасой
Vejer de la Frontera, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Вехер-де-ла-Фронтера,145.000 евро ~700 м от пляжа  Участок в деревенском стиле 500…
€145,000
Вилла 2 спальни в Barbate, Испания
Вилла 2 спальни
Barbate, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Villa rebuilt in its entirety in the fishing district of Barbate. The choice of this house f…
€285,000
Вилла 1 спальня в La Janda, Испания
Вилла 1 спальня
La Janda, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€130,000
Вилла 3 спальни с мебелью, с садом, с барбекю в La Janda, Испания
Вилла 3 спальни с мебелью, с садом, с барбекю
La Janda, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
ЭЛЬ-КОЛОРАДО, КОНИЛЬ-ДЕ-ЛА-ФРОНТЕРА, ПИНАР-ДЕ-РОШЕ  Кадис, Андалусия, Испания  Ре…
€279,000

Параметры недвижимости в La Janda, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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