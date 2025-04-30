ВНЖ по стартап визе в Испании. НЕ нужно платить налоги и вести бизнес.

ВНЖ по стартап визе в Испанию – это простая возможность получить ВНЖ с продуманным бизнес-планом БЕЗ обязательств вести бизнес. ВЕСТИ БИЗНЕС ПРИ ЭТОМ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Основания получения:
Нужно оформить бизнес план с инновационной идеей для страны. Но если у вас нет бизнес-идеи - при обращении в Mircare наши специалисты проработают ее за вас.
Срок получения:
Въехать в Испанию можно будет уже через 1 месяц, еще 3-4 месяца на получение карточки ВНЖ.
! Если ваш стартап не «взлетит», ВНЖ будет действителен в течение 3 лет независимо от обстоятельств. При этом вы сможете открыть ИП и продлить ВНЖ на этом основании.
Плюсы:
со стартап-визой можно получить испанское гражданство в любом случае, даже если не вести бизнес
для получения ВНЖ ничего, кроме бизнес-плана не нужно.
НЕТ обязательства платить налоги и поддерживать бизнес по заявленному бизнес плану (экономия на налогах по сравнению с визой цифрового кочевника - 33 000 евро за 3 года)
Минусы:
обязательство проживать в странах ЕС не менее 183 дней в году
сложное самостоятельное оформление бизнес плана с первого раза