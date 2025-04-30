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ВНЖ по стартап визе в Испании. НЕ нужно платить налоги и вести бизнес.

Испания Испания
Срок получения: от 36 месяцев
Расходы: от
$13,462
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ВНЖ по стартап визе в Испании. НЕ нужно платить налоги и вести бизнес.
ВНЖ
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Описание Описание
Преимущества Преимущества

О программе иммиграции

ВНЖ по стартап визе в Испанию – это простая возможность получить ВНЖ с продуманным бизнес-планом БЕЗ обязательств вести бизнес. ВЕСТИ БИЗНЕС ПРИ ЭТОМ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО!

 

Основания получения:

Нужно оформить бизнес план с инновационной идеей для страны. Но если у вас нет бизнес-идеи - при обращении в Mircare наши специалисты проработают ее за вас. 

 

Срок получения:

Въехать в Испанию можно будет уже через 1 месяц, еще 3-4 месяца на получение карточки ВНЖ. 

! Если ваш стартап не «взлетит», ВНЖ будет действителен в течение 3 лет независимо от обстоятельств. При этом вы сможете открыть ИП  и продлить ВНЖ на этом основании.

Преимущества
Срок получения
Срок получения
от 36 месяцев
Расходы
Расходы
от
$13,462
Длительность
Длительность
36 месяцев
Требования к заявителю

Плюсы:

  • со стартап-визой можно получить испанское гражданство в любом случае, даже если не вести бизнес

  •  для получения ВНЖ ничего, кроме бизнес-плана не нужно. 

  • НЕТ обязательства платить налоги и поддерживать бизнес по заявленному бизнес плану (экономия на налогах по сравнению с визой цифрового кочевника - 33 000 евро за 3 года)

 

Минусы:

  • обязательство проживать в странах ЕС не менее 183 дней в году

  • сложное самостоятельное оформление бизнес плана с первого раза

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ВНЖ по стартап визе в Испании. НЕ нужно платить налоги и вести бизнес.
Испания Испания
от
$13,462
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