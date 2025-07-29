Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Granadilla de Abona
  4. Коммерческая
  5. Готовый бизнес

Продажа готового бизнеса в Granadilla de Abona, Испания

коммерческая недвижимость
3
Готовый бизнес Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Готовый бизнес в Castro, Испания
Готовый бизнес
Castro, Испания
Количество спален -1
Кол-во ванных комнат -1
Продажа и отличные инвестиционные возможности. 2000 м2 двор с деревенскими и промышленными ч…
$900,867
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Lupain Properties
Языки общения
English
Готовый бизнес в El Cabezo, Испания
Готовый бизнес
El Cabezo, Испания
Количество спален -1
Кол-во ванных комнат -1
Полностью оборудованные и работающие парикмахерские для продажи в Эль-Медано. Аренда составл…
$29,060
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Lupain Properties
Языки общения
English
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти