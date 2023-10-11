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Жильё с видом на море в Виналопо-Митха, Испания

Aspe
21
Elda
10
Новельда
5
5 объектов найдено
Вилла 7 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Aspe, Испания
Вилла 7 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Aspe, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 126 м²
ОписаниеПродажа роскошной Виллы у моря в Аликанте!Местонахождение: самый престижный район Ал…
€5,00 млн
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Aspe, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Aspe, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
ОписаниеОтличная вилла с большим участком 1.6 га в Аликанте 790.000 евро !!!Месторасположени…
€790,000
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Aspe, Испания
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Aspe, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 013 м²
ОписаниеПросторная и красивая Вилла на берегу моря, в престижном жилом районе Аликанте в Исп…
€3,30 млн
Квартира с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Aspe, Испания
Квартира с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Aspe, Испания
Площадь 850 м²
ОписаниеПродажа рентабельного бизнеса в Аликанте: НОВОЕ здание из 11 апартаментов 1.685 млн.…
€1,69 млн
Дом 8 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Aspe, Испания
Дом 8 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Aspe, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 1 600 м²
ОписаниеСамый роскошный дом в Аликанте: цена снижена с 4,0 млн.€ до 3,195 млн. для быстрой п…
€3,20 млн

Типы недвижимости в Виналопо-Митха

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Виналопо-Митха, Испания

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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