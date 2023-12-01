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Жильё в Кастилия-Ла-Манча, Испания

3 объекта найдено
Вилла 7 спален с мебелью, с террасой, с садом в Campillo de Altobuey, Испания
Вилла 7 спален с мебелью, с террасой, с садом
Campillo de Altobuey, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 338 м²
Современный дом площадью 838 м², из которых 338 м² приходится на жилье. Участок площадью 28 …
€450,000
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Пентхаус 3 спальни в La Mata, Испания
Пентхаус 3 спальни
La Mata, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Пентхаус в Ла мата ID D12545
€160,000
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Квартира 2 спальни в La Mata, Испания
Квартира 2 спальни
La Mata, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Апартаменты в Ла мата ID D12434
€79,900
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Параметры недвижимости в Кастилия-Ла-Манча, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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