Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Cuenca
  4. Жилая

Жилье в Cuenca, Испания

;
3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Sierra Nevada, Испания
Квартира 2 комнаты
Sierra Nevada, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 5
Апартаменты премиум-класса в Сьерра-Неваде с общей сауной и захватывающим видом на величеств…
$395,491
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Вилла в El Madronal, Испания
Вилла
El Madronal, Испания
Количество спален 7
Площадь 1 050 м²
Эта выдающаяся вилла может стать вашей. Она идеально подходит как для роскошной жизни, так и…
$5,20 млн
Оставить заявку
Вилла в Campillo de Altobuey, Испания
Вилла
Campillo de Altobuey, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 338 м²
Современный дом площадью 838 м², из которых 338 м² приходится на жилье. Участок площадью 28 …
$488,014
Оставить заявку
DD CO DEDD CO DE
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Cuenca, Испания

с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти