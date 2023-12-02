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Жильё в Cuenca, Испания

1 объект найдено
Вилла 7 спален с мебелью, с террасой, с садом в Campillo de Altobuey, Испания
Вилла 7 спален с мебелью, с террасой, с садом
Campillo de Altobuey, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 338 м²
Современный дом площадью 838 м², из которых 338 м² приходится на жилье. Участок площадью 28 …
€450,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Cuenca, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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