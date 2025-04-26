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Пентхаусы с террасой в Картахене, Испания

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1 объект найдено
Пентхаус в Картахена, Испания
Пентхаус
Картахена, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В МАР-ДЕ-КРИСТАЛЬ. НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В МАР-ДЕ-КРИСТАЛЬ Новый совр…
$370,708
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Параметры недвижимости в Картахене, Испания

с видом на море
Недорогая
Элитная
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