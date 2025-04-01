Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Calonge i Sant Antoni
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Терраса

Продажа домов с террасой в Calonge i Sant Antoni, Испания

2 объекта найдено
Вилла с кондиционером, с террасой, с садом в Lower Emporda, Испания
Вилла с кондиционером, с террасой, с садом
Lower Emporda, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 840 м²
Дом на двух этажах, с участком 840 м2 и 380 м2 построенной. Он расположен в урбанизации Mas …
$619,816
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Calonge, Испания
Дом 3 спальни
Calonge, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 635 м²
Вилла расположена в Калонже, провинция Жирона, всего в 5 минутах езды на машине от пляжей Са…
$525,267
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Calonge i Sant Antoni, Испания

с садом
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов