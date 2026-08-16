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Таунхаусы в Баше-Кампе, Испания

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2 объекта найдено
Таунхаус в Cambrils, Испания
Таунхаус
Cambrils, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
ПРОДАЖА ПРОСТОРНОГО ТАУНХАУСА В VILAFORTUNY Ваш собственный уголок счастья в VILAFORTUNY! Эт…
$505,431
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Таунхаус 5 комнат в Vinyols i els Arcs, Испания
Таунхаус 5 комнат
Vinyols i els Arcs, Испания
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 275 м²
Количество этажей 3
The architecture combines the simplicity of the design; Large windows open and allow interio…
$710,365
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Параметры недвижимости в Баше-Кампе, Испания

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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