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Виллы в Arroyo de la Miel Benalmadena Costa, Испания

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2 объекта найдено
Вилла в Benalmadena, Испания
Вилла
Benalmadena, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 262 м²
*** We have pleasure to offer for sale this very spacious 5/6 bedroom family home, one of on…
$769,858
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Агентство
EXPO REAL ESTATE MARKETING S.L
Языки общения
English, Русский, Español
Вилла в Benalmadena, Испания
Вилла
Benalmadena, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 306 м²
A delightful 4 bed, 3.5 bath detached family villa in a secluded location. The property occu…
$1,10 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
EXPO REAL ESTATE MARKETING S.L
Языки общения
English, Русский, Español
Realting.com
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Realting.com
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