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Жилой комплекс Кислород

Сочи, Россия
от
$186,938
;
10
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Описание Описание
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ID: 25431
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 19.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Россия
  • Область / штат
    Южный федеральный округ
  • Район
    городской округ Сочи
  • Город
    Сочи

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Количество этажей
    Количество этажей
    17

О комплексе

Жилой комплекс КИСЛОРОД состоит из 9 корпусов, высотой в 19 этажей.

Входные группы представлены широкими стеклянными антивандальными дверями. Дизайн МОПов поддерживает экологическую концепцию всего проекта. В каждом доме 2 скоростных лифта: грузовой и пассажирский. Для установки внешних блоков кондиционеров предусмотрены декоративные панели с размещением корзин и дренажная система. 

В ЖК предложено множество планировочных решений: в наличии квартиры, как классического типа, так и европланировки. Квартиры сдаются без отделки и с системой «Умный дом». Высота потолков 2,8 метра. Во всех квартирах увеличенные окна.

В жилых домах и многофункциональном многоуровневом паркинге располагается коммерческая инфраструктура комплекса: магазины, аптека, отделение банка, салон красоты. Проект включает в себя детский сад, школу и муниципальную детскую поликлинику. Территория комплекса охраняемая, ведется видеонаблюдение.

Во дворах спроектированы детские и спортивные площадки с тренажерами. На территории проведено озеленение и выполнен ландшафтный дизайн.

ЖК находится в Микрорайоне Бытха, 5-10 минут пешком до автобусных остановок, рядом с ЖК есть магазин "Магнит" и мини-маркеты

До центра Сочи 10 минут транспортом, а эко-парк «Бытха» в 5 минутах пешком.

Готовая квартира: ПВ от 10%,

Семейная ипотека: ПВ от 15% 

Подчистовая и чистовая - дозаказ (включается в ипотеку).

Местонахождение на карте

Сочи, Россия

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Жилой комплекс Кислород
Сочи, Россия
от
$186,938
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
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Языки общения
English, Русский
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