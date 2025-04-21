Жилой комплекс КИСЛОРОД состоит из 9 корпусов, высотой в 19 этажей.

Входные группы представлены широкими стеклянными антивандальными дверями. Дизайн МОПов поддерживает экологическую концепцию всего проекта. В каждом доме 2 скоростных лифта: грузовой и пассажирский. Для установки внешних блоков кондиционеров предусмотрены декоративные панели с размещением корзин и дренажная система.

В ЖК предложено множество планировочных решений: в наличии квартиры, как классического типа, так и европланировки. Квартиры сдаются без отделки и с системой «Умный дом». Высота потолков 2,8 метра. Во всех квартирах увеличенные окна.

В жилых домах и многофункциональном многоуровневом паркинге располагается коммерческая инфраструктура комплекса: магазины, аптека, отделение банка, салон красоты. Проект включает в себя детский сад, школу и муниципальную детскую поликлинику. Территория комплекса охраняемая, ведется видеонаблюдение.

Во дворах спроектированы детские и спортивные площадки с тренажерами. На территории проведено озеленение и выполнен ландшафтный дизайн.

ЖК находится в Микрорайоне Бытха, 5-10 минут пешком до автобусных остановок, рядом с ЖК есть магазин "Магнит" и мини-маркеты

До центра Сочи 10 минут транспортом, а эко-парк «Бытха» в 5 минутах пешком.

Готовая квартира: ПВ от 10%,

Семейная ипотека: ПВ от 15%

Подчистовая и чистовая - дозаказ (включается в ипотеку).