Коттеджный посёлок Отрадная бухта 2.0

Участок на берегу озера Отрадное

_______________________

РАСПОЛОЖЕНИЕ:

Посёлок находится на берегу озера Отрадное, с которым соседствуют ещё несколько живописных озёр: Комсомольское, Суходольское и Вуокса, а на Востоке — озеро Ладожское

→ Всё необходимое для жизни находится в 20 минутах езды на автомобиле в посёлке Громово: больница, детские сады, ясли и школы, почта, кафе и магазины, отделения банков и почты, МФЦ, пункт выдачи «Яндекс Маркета»



ПРИРОДНОЕ ОКРУЖЕНИЕ:

→ Озеро Отрадное, сосновый бор



КОММУНИКАЦИИ И ИНФРАСТРУКТУРА ПОСЁЛКА

→ Электричество 15 кВт (по Постановлению Правительства №861)

→ Водопровод

→ КПП, охрана

→ Территория отдыха, пирс, слип для лодок

→ Широкие дороги - асфальтная крошка, открытая система водоотведения

→ Уличное освещение

→ Обслуживанием территории занимается профессиональная сервисная компания "Гринлайн"



УСЛОВИЯ ПОКУПКИ:

→ Ипотека от ведущих банков по льготным программам

→ Рассрочка от цены как при 100% оплате! Без % на первый год; срок до 48 месяцев; возможность строительства сразу после заключения сделки

→ Trade-in по рыночной стоимости с выходом на сделку от 1 недели



ГАРАНТИИ:

→ Продажа напрямую от собственника, есть документы

→ Реализацией проекта занимается компания "ФАКТ."

→ Сервисная компания оказывает содействие в решении всех вопросов после покупки участка



Нужен участок меньшей или большей площади? Звоните прямо сейчас и мы подберем его для вас среди своих участков!



ВОЗМОЖНА ОНЛАЙН-ПРЕЗЕНТАЦИЯ Участок № 109. Кадастровый номер 1: 47:03:0802001:394