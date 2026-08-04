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Коммерческая недвижимость в районе Внуково, Россия

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склады
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6 объектов найдено
Склад 15 000 м² в район Внуково, Россия
Склад 15 000 м²
район Внуково, Россия
Площадь 15 000 м²
Этаж 1
В аренду предлагается теплый склад класса A. г Москва, р-н Внуково, деревня Крёкшино, Термин…
$227,607
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Склад 2 545 м² в район Внуково, Россия
Склад 2 545 м²
район Внуково, Россия
Площадь 2 545 м²
Этаж 1
В аренду предлагается производственное помещение класса B. г Москва, поселение Московский, д…
$77,488
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Коммерческое помещение 53 293 м² в район Внуково, Россия
Коммерческое помещение 53 293 м²
район Внуково, Россия
Площадь 53 293 м²
Деловой центр класса А представляет собой офисный комплекс переменной этажности от 6 до 8 эт…
$94,61 млн
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TekceTekce
Склад 21 015 м² в район Внуково, Россия
Склад 21 015 м²
район Внуково, Россия
Площадь 21 015 м²
Этаж 1
Складская часть - одноэтажная, с встроенным блоком административно-бытовых помещений, распол…
$239,594
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Склад 1 647 м² в район Внуково, Россия
Склад 1 647 м²
район Внуково, Россия
Площадь 1 647 м²
Этаж 3
В аренду предлагается утепленный склад класса B. г Москва, поселение Марушкинское, поселок С…
$20,827
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Склад 1 955 м² в район Внуково, Россия
Склад 1 955 м²
район Внуково, Россия
Площадь 1 955 м²
Этаж 1
В аренду предлагается отапливаемый теплый склад класса C. г Москва, деревня Толстопальцево, …
$15,957
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