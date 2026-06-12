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Коммерческая недвижимость в Удельной, Россия

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 120 м² в Удельная, Россия
Коммерческое помещение 120 м²
Удельная, Россия
Площадь 120 м²
Номер объекта: 1002. Отдельно стоящее здание 120м² с панорамными окнами, на земельном участк…
$229,246
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