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Производственные помещения в Центральном федеральном округе, Россия

;
Москва
17
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18 объектов найдено
Производство 414 м² в Москва, Россия
Производство 414 м²
Москва, Россия
Площадь 414 м²
Высокотехнологичный индустриальный комплекс класса А представляет собой 8-этажное здание пан…
$846,625
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Производство 710 м² в Москва, Россия
Производство 710 м²
Москва, Россия
Площадь 710 м²
Высокотехнологичный индустриальный комплекс класса А представляет собой 8-этажное здание пан…
$1,51 млн
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Производство 951 м² в Москва, Россия
Производство 951 м²
Москва, Россия
Площадь 951 м²
Высокотехнологичный индустриальный комплекс класса А представляет собой 8-этажное здание пан…
$2,27 млн
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TekceTekce
Производство 1 142 м² в Москва, Россия
Производство 1 142 м²
Москва, Россия
Площадь 1 142 м²
Высокотехнологичный индустриальный комплекс класса А представляет собой 8-этажное здание пан…
$2,40 млн
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Производство 709 м² в Москва, Россия
Производство 709 м²
Москва, Россия
Площадь 709 м²
Высокотехнологичный индустриальный комплекс класса А представляет собой 8-этажное здание пан…
$1,54 млн
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Производство 972 м² в Москва, Россия
Производство 972 м²
Москва, Россия
Площадь 972 м²
Высокотехнологичный индустриальный комплекс класса А представляет собой 8-этажное здание пан…
$2,00 млн
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Производство 618 м² в Москва, Россия
Производство 618 м²
Москва, Россия
Площадь 618 м²
Высокотехнологичный индустриальный комплекс класса А представляет собой 8-этажное здание пан…
$1,37 млн
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Производство 970 м² в Москва, Россия
Производство 970 м²
Москва, Россия
Площадь 970 м²
Высокотехнологичный индустриальный комплекс класса А представляет собой 8-этажное здание пан…
$2,12 млн
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Производство 954 м² в Москва, Россия
Производство 954 м²
Москва, Россия
Площадь 954 м²
Высокотехнологичный индустриальный комплекс класса А представляет собой 8-этажное здание пан…
$2,12 млн
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Производство 551 м² в Москва, Россия
Производство 551 м²
Москва, Россия
Площадь 551 м²
Высокотехнологичный индустриальный комплекс класса А представляет собой 8-этажное здание пан…
$1,29 млн
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Производство 970 м² в Москва, Россия
Производство 970 м²
Москва, Россия
Площадь 970 м²
Высокотехнологичный индустриальный комплекс класса А представляет собой 8-этажное здание пан…
$2,54 млн
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Производство 707 м² в Москва, Россия
Производство 707 м²
Москва, Россия
Площадь 707 м²
Высокотехнологичный индустриальный комплекс класса А представляет собой 8-этажное здание пан…
$1,63 млн
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Производство 973 м² в Москва, Россия
Производство 973 м²
Москва, Россия
Площадь 973 м²
Высокотехнологичный индустриальный комплекс класса А представляет собой 8-этажное здание пан…
$1,96 млн
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Производство 951 м² в Москва, Россия
Производство 951 м²
Москва, Россия
Площадь 951 м²
Высокотехнологичный индустриальный комплекс класса А представляет собой 8-этажное здание пан…
$2,68 млн
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Производство 1 144 м² в Москва, Россия
Производство 1 144 м²
Москва, Россия
Площадь 1 144 м²
Высокотехнологичный индустриальный комплекс класса А представляет собой 8-этажное здание пан…
$2,36 млн
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Производство 1 140 м² в Москва, Россия
Производство 1 140 м²
Москва, Россия
Площадь 1 140 м²
Высокотехнологичный индустриальный комплекс класса А представляет собой 8-этажное здание пан…
$2,53 млн
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Производство 952 м² в Москва, Россия
Производство 952 м²
Москва, Россия
Площадь 952 м²
Высокотехнологичный индустриальный комплекс класса А представляет собой 8-этажное здание пан…
$2,16 млн
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Производство 140 000 м² в городской округ Лобня, Россия
Производство 140 000 м²
городской округ Лобня, Россия
Площадь 140 000 м²
Предлагается к продаже завод в центре г. Лобня (МО)  Специализация - сантехнические керамиче…
$229,13 млн
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