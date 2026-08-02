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Коммерческая недвижимость в Наро-Фоминске, Россия

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21 объект найдено
Коммерческое помещение 113 м² в Наро-Фоминск, Россия
Коммерческое помещение 113 м²
Наро-Фоминск, Россия
Площадь 113 м²
Клубный дом бизнес-класса представляет собой 8-этажное здание, возведенное по кирпично-монол…
$267,459
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Коммерческое помещение 100 м² в Наро-Фоминск, Россия
Коммерческое помещение 100 м²
Наро-Фоминск, Россия
Площадь 100 м²
Клубный дом бизнес-класса представляет собой 8-этажное здание, возведенное по кирпично-монол…
$237,029
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Коммерческое помещение 107 м² в Наро-Фоминск, Россия
Коммерческое помещение 107 м²
Наро-Фоминск, Россия
Площадь 107 м²
Клубный дом бизнес-класса представляет собой 8-этажное здание, возведенное по кирпично-монол…
$253,908
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TekceTekce
Коммерческое помещение 103 м² в Наро-Фоминск, Россия
Коммерческое помещение 103 м²
Наро-Фоминск, Россия
Площадь 103 м²
Клубный дом бизнес-класса представляет собой 8-этажное здание, возведенное по кирпично-монол…
$245,112
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Коммерческое помещение 76 м² в Наро-Фоминск, Россия
Коммерческое помещение 76 м²
Наро-Фоминск, Россия
Площадь 76 м²
Клубный дом бизнес-класса представляет собой 8-этажное здание, возведенное по кирпично-монол…
$180,684
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Коммерческое помещение 78 м² в Наро-Фоминск, Россия
Коммерческое помещение 78 м²
Наро-Фоминск, Россия
Площадь 78 м²
Клубный дом бизнес-класса представляет собой 8-этажное здание, возведенное по кирпично-монол…
$184,725
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Коммерческое помещение 88 м² в Наро-Фоминск, Россия
Коммерческое помещение 88 м²
Наро-Фоминск, Россия
Площадь 88 м²
Клубный дом бизнес-класса представляет собой 8-этажное здание, возведенное по кирпично-монол…
$210,164
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Коммерческое помещение 108 м² в Наро-Фоминск, Россия
Коммерческое помещение 108 м²
Наро-Фоминск, Россия
Площадь 108 м²
Клубный дом бизнес-класса представляет собой 8-этажное здание, возведенное по кирпично-монол…
$255,572
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Коммерческое помещение 86 м² в Наро-Фоминск, Россия
Коммерческое помещение 86 м²
Наро-Фоминск, Россия
Площадь 86 м²
Клубный дом бизнес-класса представляет собой 8-этажное здание, возведенное по кирпично-монол…
$203,269
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Коммерческое помещение 62 м² в Наро-Фоминск, Россия
Коммерческое помещение 62 м²
Наро-Фоминск, Россия
Площадь 62 м²
Клубный дом бизнес-класса представляет собой 8-этажное здание, возведенное по кирпично-монол…
$148,351
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Коммерческое помещение 79 м² в Наро-Фоминск, Россия
Коммерческое помещение 79 м²
Наро-Фоминск, Россия
Площадь 79 м²
Клубный дом бизнес-класса представляет собой 8-этажное здание, возведенное по кирпично-монол…
$188,529
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Коммерческое помещение 78 м² в Наро-Фоминск, Россия
Коммерческое помещение 78 м²
Наро-Фоминск, Россия
Площадь 78 м²
Клубный дом бизнес-класса представляет собой 8-этажное здание, возведенное по кирпично-монол…
$186,390
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Коммерческое помещение 79 м² в Наро-Фоминск, Россия
Коммерческое помещение 79 м²
Наро-Фоминск, Россия
Площадь 79 м²
Клубный дом бизнес-класса представляет собой 8-этажное здание, возведенное по кирпично-монол…
$188,529
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Коммерческое помещение 102 м² в Наро-Фоминск, Россия
Коммерческое помещение 102 м²
Наро-Фоминск, Россия
Площадь 102 м²
Клубный дом бизнес-класса представляет собой 8-этажное здание, возведенное по кирпично-монол…
$242,497
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Коммерческое помещение 113 м² в Наро-Фоминск, Россия
Коммерческое помещение 113 м²
Наро-Фоминск, Россия
Площадь 113 м²
Клубный дом бизнес-класса представляет собой 8-этажное здание, возведенное по кирпично-монол…
$268,648
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Коммерческое помещение 64 м² в Наро-Фоминск, Россия
Коммерческое помещение 64 м²
Наро-Фоминск, Россия
Площадь 64 м²
Клубный дом бизнес-класса представляет собой 8-этажное здание, возведенное по кирпично-монол…
$148,566
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Коммерческое помещение 76 м² в Наро-Фоминск, Россия
Коммерческое помещение 76 м²
Наро-Фоминск, Россия
Площадь 76 м²
Клубный дом бизнес-класса представляет собой 8-этажное здание, возведенное по кирпично-монол…
$175,788
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Коммерческое помещение 109 м² в Наро-Фоминск, Россия
Коммерческое помещение 109 м²
Наро-Фоминск, Россия
Площадь 109 м²
Клубный дом бизнес-класса представляет собой 8-этажное здание, возведенное по кирпично-монол…
$258,425
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Коммерческое помещение 84 м² в Наро-Фоминск, Россия
Коммерческое помещение 84 м²
Наро-Фоминск, Россия
Площадь 84 м²
Клубный дом бизнес-класса представляет собой 8-этажное здание, возведенное по кирпично-монол…
$198,514
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Коммерческое помещение 67 м² в Наро-Фоминск, Россия
Коммерческое помещение 67 м²
Наро-Фоминск, Россия
Площадь 67 м²
Клубный дом бизнес-класса представляет собой 8-этажное здание, возведенное по кирпично-монол…
$160,238
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Коммерческое помещение 96 м² в Наро-Фоминск, Россия
Коммерческое помещение 96 м²
Наро-Фоминск, Россия
Площадь 96 м²
Клубный дом бизнес-класса представляет собой 8-этажное здание, возведенное по кирпично-монол…
$227,757
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