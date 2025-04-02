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Коммерческая недвижимость в городской округ Лобня, Россия

1 объект найдено
Производство 140 000 м² в Лобня, Россия
Производство 140 000 м²
Лобня, Россия
Площадь 140 000 м²
Предлагается к продаже завод в центре г. Лобня (МО)  Специализация - сантехнические керамиче…
$229,13 млн
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