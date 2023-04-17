Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Эгейский регион
  4. Виллы

Купить вилла с бассейном в Кютахья, Турция

Кютахья
1
Вилла В архив
Очистить
1 объект найдено
Вилла 5 комнатв Agackoey, Турция
Вилла 5 комнат
Agackoey, Турция
5 Количество комнат 288 м² 1/1 Этаж
€ 585,500
Вилла 4+1 класса люкс в новом комплексеРайон: Анталья, Аксу, АлтынташКомпания строящая данны…

Параметры недвижимости в Кютахья, Турция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти