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Купить квартиру в Gazipasa, Турция

Gazipasa
101
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105 объектов найдено
Квартира 2 комнатыв Gazipasa, Турция
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат 55 м² 2/6 Этаж
€ 135,000
Апартаменты с видом на горы Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компания «…
Квартира 2 комнатыв Gazipasa, Турция
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат 65 м² 1/4 Этаж
€ 135,000
Апартаменты с видом на горы. Возможность получить ВНЖ при покупке Планировка квартир и удобс…
Квартира 2 комнатыв Gazipasa, Турция
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат 55 м² 2/9 Этаж
€ 135,000
Новые апартаменты с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жилом комплек…
Квартира 2 комнатыв Gazipasa, Турция
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат 55 м² 2/9 Этаж
€ 135,000
Новые апартаменты с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жилом комплек…
Квартира 2 комнатыв Gazipasa, Турция
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат 45 м² 1/5 Этаж
€ 99,500
Новые апартаменты с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жилом комплек…
Квартира 3 комнатыв Gazipasa, Турция
Квартира 3 комнаты
Gazipasa, Турция
3 Количество комнат 120 м² 4/4 Этаж
€ 141,000
Апартаменты с возможностью получить ВНЖ  Планировка квартиры и удобства в жилом комплек…
Квартира 2 комнатыв Gazipasa, Турция
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат 58 м² 3/5 Этаж
€ 123,500
Новые апартаменты с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жилом комплек…
Квартира 2 комнатыв Gazipasa, Турция
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат 56 м² 8/9 Этаж
€ 170,500
Новые апартаменты с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жилом комплек…
Квартира 2 комнатыв Gazipasa, Турция
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат 55 м² 2/5 Этаж
€ 98,000
Квартира с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компан…
Квартира 2 комнатыв Gazipasa, Турция
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат 56 м² 1/9 Этаж
€ 146,000
Новые апартаменты с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жилом комплек…
Квартира 3 комнатыв Gazipasa, Турция
Квартира 3 комнаты
Gazipasa, Турция
3 Количество комнат 85 м² 2/5 Этаж
€ 110,000
Апартаменты с возможностью получить ВНЖ  Планировка квартиры и удобства в жилом комплек…
Квартира 2 комнатыв Gazipasa, Турция
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат 55 м² 1/4 Этаж
€ 109,000
Квартира с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компан…
Квартира 2 комнатыв Gazipasa, Турция
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат 45 м² 5/5 Этаж
€ 99,000
Квартиры на этапе строительства с возможностью получить ВНЖ Планировка квартир и удобства в …
Квартира 2 комнатыв Gazipasa, Турция
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат 60 м² 1/5 Этаж
€ 132,000
Новые апартаменты с возможностью получить ВНЖ  Планировка квартиры и удобства в жилом к…
Квартира 4 комнатыв Gazipasa, Турция
Квартира 4 комнаты
Gazipasa, Турция
4 Количество комнат 189 м² 8/8 Этаж
€ 308,000
Апартаменты с возможностью получить ВНЖ  Планировка квартиры и удобства в жилом комплек…
Квартира 2 комнатыв Gazipasa, Турция
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат 50 м² 3/4 Этаж
€ 103,500
Новые апартаменты с возможностью получить ВНЖ  Планировка квартиры и удобства в жилом к…
Квартира 2 комнатыв Gazipasa, Турция
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат 55 м² 6/6 Этаж
€ 90,000
Квартиры на этапе строительства с возможностью получить ВНЖ Планировка квартир и удобства в …
Квартира 2 комнатыв Gazipasa, Турция
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат 47 м² 7/7 Этаж
€ 147,000
Квартиры на этапе строительства с возможностью получить ВНЖ Планировка квартир и удобства в …
Квартира 2 комнатыв Gazipasa, Турция
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат 57 м² 7/7 Этаж
€ 120,000
Квартиры на этапе строительства с возможностью получить ВНЖ Планировка квартир и удобства в …
Квартира 2 комнатыв Gazipasa, Турция
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат 53 м² 7/7 Этаж
€ 109,000
Новые апартаменты с возможностью получить ВНЖ  Планировка квартиры и удобства в жилом к…
Квартира 2 комнатыв Gazipasa, Турция
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат 50 м² 1/6 Этаж
€ 115,000
Новые апартаменты с возможностью получить ВНЖ  Планировка квартиры и удобства в жилом к…
Квартира 2 комнатыв Gazipasa, Турция
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат 49 м² 7/7 Этаж
€ 138,000
Квартиры на этапе строительства с возможностью получить ВНЖ Планировка квартир и удобства в …
Квартирав Gazipasa, Турция
Квартира
Gazipasa, Турция
58 м² Количество этажей 5
€ 115,000
Новый комплекс в Газипаша Представляем Вашему вниманию новый комплекс со собств…
Квартира 3 комнатыв Gazipasa, Турция
Квартира 3 комнаты
Gazipasa, Турция
3 Количество комнат 110 м² 2/4 Этаж
€ 93,500
Апартаменты с возможностью получить ВНЖ  Планировка квартиры и удобства в жилом комплек…
Квартира 2 комнатыв Gazipasa, Турция
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат 48 м² 1/5 Этаж
€ 93,500
Квартира с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компан…
Квартира 2 комнатыв Gazipasa, Турция
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат 50 м² 1/5 Этаж
€ 104,500
Квартира с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компан…
Квартира 2 комнатыв Gazipasa, Турция
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат 40 м² 4/4 Этаж
€ 83,000
Квартиры на этапе строительства с возможностью получить ВНЖ Планировка квартир и удобства в …
Квартира 2 комнатыв Gazipasa, Турция
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат 45 м² 5/5 Этаж
€ 119,000
Квартиры на этапе строительства с возможностью получить ВНЖ Планировка квартир и удобства в …
Квартира 5 комнатв Gazipasa, Турция
Квартира 5 комнат
Gazipasa, Турция
5 Количество комнат 180 м² 5/5 Этаж
€ 192,500
Апартаменты с видом на горы с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жил…
Квартира 2 комнатыв Gazipasa, Турция
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат 56 м² 2/9 Этаж
€ 153,000
Новые апартаменты с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жилом комплек…

Параметры недвижимости в Gazipasa, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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