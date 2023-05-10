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Дуплексы в Центральная Анатолия, Турция

Невшехир
23
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24 объекта найдено
Дуплекс в Akarca, Турция
Дуплекс
Akarca, Турция
€ 480,000
Дуплекс в Akarca, Турция
Дуплекс
Akarca, Турция
€ 295,000
Дуплекс в Akarca, Турция
Дуплекс
Akarca, Турция
€ 231,000
Дуплекс в Akarca, Турция
Дуплекс
Akarca, Турция
€ 480,000
Дуплекс в Akarca, Турция
Дуплекс
Akarca, Турция
€ 340,000
Дуплекс в Akarca, Турция
Дуплекс
Akarca, Турция
€ 389,000
Дуплекс в Akarca, Турция
Дуплекс
Akarca, Турция
€ 485,000
Дуплекс в Akarca, Турция
Дуплекс
Akarca, Турция
€ 215,000
Дуплекс в Akarca, Турция
Дуплекс
Akarca, Турция
€ 182,000
Дуплекс в Akarca, Турция
Дуплекс
Akarca, Турция
€ 315,000
Дуплекс в Akarca, Турция
Дуплекс
Akarca, Турция
€ 265,000
Дуплекс в Akarca, Турция
Дуплекс
Akarca, Турция
€ 379,000
Дуплекс в Akarca, Турция
Дуплекс
Akarca, Турция
€ 182,000
Дуплекс в Akarca, Турция
Дуплекс
Akarca, Турция
€ 225,000
Дуплекс в Akarca, Турция
Дуплекс
Akarca, Турция
€ 282,000
Дуплекс в Akarca, Турция
Дуплекс
Akarca, Турция
€ 155,000
Дуплекс в Akarca, Турция
Дуплекс
Akarca, Турция
€ 344,000
Дуплекс в Akarca, Турция
Дуплекс
Akarca, Турция
€ 148,000
Дуплекс в Akarca, Турция
Дуплекс
Akarca, Турция
€ 914,006
Дуплекс в Akarca, Турция
Дуплекс
Akarca, Турция
€ 379,700
Дуплекс в Akarca, Турция
Дуплекс
Akarca, Турция
€ 5,000,000
Дуплекс в Akarca, Турция
Дуплекс
Akarca, Турция
€ 258,000
Дуплекс в Akarca, Турция
Дуплекс
Akarca, Турция
€ 629,000
Дуплекс 5 комнат в Etimesgut, Турция
Дуплекс 5 комнат
Etimesgut, Турция
Комнаты 5
Площадь 500 м²
Этаж 22/22
€ 794,800

Параметры недвижимости в Центральная Анатолия, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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