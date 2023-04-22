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Дуплексы в Анкара, Турция

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1 объект найдено
Дуплекс 5 комнат в Etimesgut, Турция
Дуплекс 5 комнат
Etimesgut, Турция
5 Количество комнат 500 м² 22/22 Этаж
€ 794,800
Роскошный дуплекс класса люкс 4+1 в EtimesgutРайон: Анкара, Етимесгут, ЯпраджыкРазвитая внеш…

Параметры недвижимости в Анкара, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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