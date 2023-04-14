Купить квартиру в Rojales, Испания

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Rojales
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83 объекта найдено
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Пентхаус 2 спальни
Rojales, Испания
2 ванных комнат
94 м²
€ 301,885
НОВЫЕ БУНГАЛО В СЬЮДАД-КЕСАДА. . Новое строительство 2- и 3-комнатных квартир на 2 этажах: п…
Квартира 2 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
2 ванных комнат
84 м²
€ 298,500
Новый частный жилой комплекс с симпатичными 2-спальными апартаментами в средиземноморском ст…
Квартира 3 спальни
Rojales, Испания
2 ванных комнат
102 м²
€ 369,000
Квартира 3 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
2 ванных комнат
96 м²
€ 343,500
Жилой комплекс состоит из апартаментов на 2 этажах: первый этаж с частным садом и второй эта…
Пентхаус 2 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
2 ванных комнат
95 м²
€ 275,800
Новый частный жилой комплекс в средиземноморском стиле, расположенный в Сьюдад-Кесада, с общ…
Квартира 2 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
2 ванных комнат
84 м²
€ 328,547
Из квартиры открывается вид на бассейн и сад. Эти дома состоят из 2 или 3 спален, 2 ванных к…
Квартира 2 спальни
Rojales, Испания
1 ванных комнат
76 м²
€ 187,000
Новое строительство квартир возле гольф поля Элегантные квартиры расположены в Сьюдад Кес…
Квартира 2 спальни
Rojales, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
84 м²
€ 281,000
В продаже новая квартира в комплексе закрытого типа с красивыми зелеными зонами, коммунальны…
Квартира 2 спальни
Rojales, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
94 м²
€ 275,000
В продаже пентхаус в комплексе закрытого типа с красивыми зелеными зонами, коммунальным басс…
Квартира 2 спальни
Rojales, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
87 м²
€ 316,500
В продаже новая квартира в комплексе закрытого типа с красивыми зелеными зонами, коммунальны…
Квартира 3 спальни
Rojales, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
113 м²
2/2 Этаж
€ 389,000
В продаже новая квартира в Сьюдад Кесада.Находятся в комплексе закрытого типа с красивыми зе…
Квартира 3 спальни
Rojales, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
104 м²
1/2 Этаж
€ 365,000
В продаже новая квартира в Сьюдад Кесада.Находятся в комплексе закрытого типа с красивыми зе…
Квартира 2 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
82 м²
Количество этажей 1
€ 325,000
Предлагаем бунгало нижнего этажа в шикарном комплексе в городе Сьюдад Кесада.Квартира общей …
Квартира 3 спальни
Rojales, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
234 м²
3/3 Этаж
€ 439,000
Предлагаем вам великолепную новую квартиру в центре города Бенихофар.Квартира общей площадью…
Квартира 3 спальни
Rojales, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
192 м²
3/3 Этаж
€ 359,000
Предлагаем вам великолепную новую квартиру в центре города Бенихофар.Квартира общей площадью…
Квартира 2 спальни
Rojales, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
106 м²
1/3 Этаж
€ 249,000
Предлагаем вам великолепную новую квартиру в центре города Бенихофар. Квартира общей площадь…
Квартира 2 спальни
Rojales, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
125 м²
1/3 Этаж
€ 265,000
Предлагаем вам великолепную новую квартиру в центре города Бенихофар.Квартира общей площадью…
Квартира 3 спальни
Rojales, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
132 м²
2/3 Этаж
€ 335,000
Предлагаем вам великолепную новую квартиру в центре города Бенихофар.Квартира общей площадью…
Квартира 2 спальни
Rojales, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
117 м²
2/3 Этаж
€ 269,000
Предлагаем вам великолепную новую квартиру в центре города Бенихофар.Квартира общей площадью…
Квартира 3 спальни
Rojales, Испания
2 ванных комнат
99 м²
€ 190,000
ПЕРВЫЙ ЭТАЖ В ГОРОДСКОМ ЯДРЕ~ ~ КВАРТИРА НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ с 3 спальнями, 2 ванными комнатами,…
Квартира 2 спальни
Rojales, Испания
1 ванных комнат
67 м²
€ 149,900
КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКЕ В ЛО КРИСПИНЕ~ ~ Роскошные современные квартиры в новостройке располо…
Квартира 3 спальни
Rojales, Испания
2 ванных комнат
80 м²
€ 369,000
РОСКОШНАЯ И ДИЗАЙНЕРСКАЯ КВАРТИРА РЯДОМ С ПОЛЕМ ДЛЯ ГОЛЬФА~ ~ Роскошная квартира, состоящая …
Квартира 3 спальни
Rojales, Испания
2 ванных комнат
80 м²
€ 369,000
РОСКОШНАЯ И ДИЗАЙНЕРСКАЯ КВАРТИРА РЯДОМ С ПОЛЕМ ДЛЯ ГОЛЬФА~ ~ Роскошная квартира, состоящая …
Квартира 3 спальни
Rojales, Испания
2 ванных комнат
99 м²
€ 190,000
ПЕРВЫЙ ЭТАЖ В ГОРОДСКОМ ЯДРЕ~ ~ КВАРТИРА НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ с 3 спальнями, 2 ванными комнатами,…
Квартира 2 спальни
Rojales, Испания
1 ванных комнат
67 м²
€ 149,900
КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКЕ В ЛО КРИСПИНЕ~ ~ Роскошные современные квартиры в новостройке располо…
Квартира 3 спальни
Rojales, Испания
2 ванных комнат
80 м²
€ 369,000
РОСКОШНАЯ И ДИЗАЙНЕРСКАЯ КВАРТИРА РЯДОМ С ПОЛЕМ ДЛЯ ГОЛЬФА~ ~ Роскошная квартира, состоящая …
Квартира 3 спальни
Rojales, Испания
2 ванных комнат
99 м²
€ 190,000
ПЕРВЫЙ ЭТАЖ В ГОРОДСКОМ ЯДРЕ~ ~ КВАРТИРА НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ с 3 спальнями, 2 ванными комнатами,…
Квартира 2 спальни
Rojales, Испания
1 ванных комнат
67 м²
€ 149,900
КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКЕ В ЛО КРИСПИНЕ~ ~ Роскошные современные квартиры в новостройке располо…
Квартира 2 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
1 ванных комнат
63 м²
2 Этаж
€ 62,900
Продаётся aпартамент в Los Montesinos в районе Centro, располагается на 2 этаже. Общая площа…
Квартира 2 спальни
Rojales, Испания
1 ванных комнат
67 м²
€ 209,900
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В LO CRISPIN Роскошные недавно построенные современные апартаменты расположен…
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