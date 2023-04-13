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Купить шале в Марина-Баха, Испания

l Alfas del Pi
2
la Nucia
1
Шале В архив
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4 объекта найдено
Шале 4 спальнив la Nucia, Испания
Шале 4 спальни
la Nucia, Испания
3 ванных комнат 463 м²
€ 650,000
Впечатляющая вилла на продажу в La Nucía, в нескольких минутах от Alfaz del Pí…
Шале 3 спальнив Finestrat, Испания
Шале 3 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат 91 м²
€ 440,900
Шале 3 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Шале 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3 ванных комнат 94 м²
€ 265,000
Шале 3 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Шале 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат 87 м²
€ 250,000
Вилла расположена в тихой и знакомой урбанизации, где есть парк, где можно провести время со…

Параметры недвижимости в Марина-Баха, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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