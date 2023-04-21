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Шале в Алаканти, Испания

el Campello
3
Аликанте
3
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig
2
Шале В архив
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8 объектов найдено
Шале 6 спален в el Campello, Испания
Шале 6 спален
el Campello, Испания
18 Количество комнат 5 ванных комнат 510 м² Количество этажей 3
Цена по запросу
Casamayor presents this magnificent modern-style villa with elegant typical Mediterranean ar…
Шале 4 спальни в Аликанте, Испания
Шале 4 спальни
Аликанте, Испания
11 Количество комнат 3 ванных комнат 336 м² Количество этажей 4
€ 790,000
Продается новая вилла на первой линии - Albufereta Продается сказочная новая вилла с 336 …
Шале 7 спален в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Шале 7 спален
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
15 Количество комнат 3 ванных комнат 403 м² Количество этажей 3
€ 550,000
Продается вилла с частным садом и теннисным кортом в Сан-Висенте-дель-Распейг Продается э…
Шале 4 спальни в Аликанте, Испания
Шале 4 спальни
Аликанте, Испания
13 Количество комнат 4 ванных комнат 646 м² Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается впечатляющая вилла с непревзойденным расположением Продается великолепная и впе…
Шале 3 спальни в el Campello, Испания
Шале 3 спальни
el Campello, Испания
2 ванных комнат 240 м²
€ 549,000
Великолепное шале на продажу в Айгюэсе, с 2000 м2 и 240 м2 весла. Три спальни с двуспальными…
Шале 6 спален в Аликанте, Испания
Шале 6 спален
Аликанте, Испания
20 Количество комнат 3 ванных комнат 257 м² Количество этажей 2
€ 1,150,000
Продается впечатляющее шале с непревзойденным расположением в Вистахермосе Продается вели…
Шале 5 спален в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Шале 5 спален
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
5 ванных комнат 1 355 м² Количество этажей 2
€ 395,000
Продается великолепная вилла в Морале, участок 1. 355 м2, застроенная площадь 410 м2, двухэт…
Шале 3 спальни в el Campello, Испания
Шале 3 спальни
el Campello, Испания
2 ванных комнат 160 м²
€ 190,000
Теплый и светлый пентхаус в районе Блинкер, рядом с торговыми центрами и в очень хорошем мес…

Параметры недвижимости в Алаканти, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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