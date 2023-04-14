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Купить дом в Гуардамар, Испания

55 объектов найдено
Бунгало 1 спальняв Гуардамар, Испания
Бунгало 1 спальня
Гуардамар, Испания
1 ванных комнат 46 м²
€ 63,900
Продаётся бунгало в Торревьехе в районе San luis. Общая площадь 0.00 м2, состоит из 2 комнат…
Вилла 3 спальнив Гуардамар, Испания
Вилла 3 спальни
Гуардамар, Испания
3 ванных комнат 93 м²
€ 225,000
Продаётся дом в Торревьехе в районе San luis. Общая площадь 93.00 м2, участок 300 м2, дом 19…
Вилла 3 спальнив Гуардамар, Испания
Вилла 3 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат 120 м²
€ 186,000
Продается уютный таунхаус в урбанизации Эден Гуардамар-де-Сегура.Таунхаус состоит из 3 спале…
Вилла 2 спальнив Гуардамар, Испания
Вилла 2 спальни
Гуардамар, Испания
1 ванных комнат 65 м²
€ 102,000
Продаётся дом в Гуардамаре в районе Pinomar. Общая площадь 65.00 м2, состоит из 3 комнат (2 …
Вилла 1 спальняв Гуардамар, Испания
Вилла 1 спальня
Гуардамар, Испания
44 м²
€ 59,900
Продаётся дом в Торревьехе в районе El chaparral. Общая площадь 44.00 м2, дом 1988 года пост…
Дуплекс 3 спальнив Гуардамар, Испания
Дуплекс 3 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат 83 м²
€ 94,260
Продаётся дуплекс в Торревьехе в районе El chaparral. Общая площадь 83.00 м2, дуплекс 1988 г…
Вилла 2 спальнив Гуардамар, Испания
Вилла 2 спальни
Гуардамар, Испания
1 ванных комнат 68 м²
€ 158,000
Отдельная и очень уютная вилла, южная сторона, расположенная в престижном районе в 4 км от п…
Дом 5 спаленв Гуардамар, Испания
Дом 5 спален
Гуардамар, Испания
7 Количество комнат 3 ванных комнат 340 м² 1/2 Этаж
€ 680,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Гуардамар, Испания
Дом 3 спальни
Гуардамар, Испания
119 м²
€ 368,000
Бунгало типа дуплекс в новом жилом комплексе - первый этаж с террасой или второй этаж с сол…
Таунхаус 2 спальнив Гуардамар, Испания
Таунхаус 2 спальни
Гуардамар, Испания
1 ванных комнат 61 м²
€ 86,000
Corner house completely renovated with a beautiful garden and a large terrace with unobstruc…
Таунхаус 3 спальнив Гуардамар, Испания
Таунхаус 3 спальни
Гуардамар, Испания
3 ванных комнат 130 м²
€ 289,000
ВИЛЛА В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ С НЕБОЛЬШИМ СКОПЛЕНИЕМ ЛЮДЕЙ~ ~ Недвижимость состоит из 3 спален и 3…
Таунхаус 4 спальнив Гуардамар, Испания
Таунхаус 4 спальни
Гуардамар, Испания
4 ванных комнат 171 м²
€ 434,500
VILLAS ADOSADOS DE OBRA NUEV EN GUARDAMAR DEL SEGURA~ ~ Residencial de obra nueva de 8 villa…
Вилла 4 спальнив Гуардамар, Испания
Вилла 4 спальни
Гуардамар, Испания
3 ванных комнат 143 м²
€ 469,000
Новый жилой комплекс, расположенный в известной урбанизации Эль-Расо, всего в 5 минутах от п…
Таунхаус 3 спальнив Гуардамар, Испания
Таунхаус 3 спальни
Гуардамар, Испания
3 ванных комнат 130 м²
€ 289,000
ВИЛЛА В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ С НЕБОЛЬШИМ СКОПЛЕНИЕМ ЛЮДЕЙ~ ~ Недвижимость состоит из 3 спален и 3…
Вилла 4 спальнив Гуардамар, Испания
Вилла 4 спальни
Гуардамар, Испания
3 ванных комнат 143 м²
€ 469,000
Новый жилой комплекс, расположенный в известной урбанизации Эль-Расо, всего в 5 минутах от п…
Таунхаус 4 спальнив Гуардамар, Испания
Таунхаус 4 спальни
Гуардамар, Испания
4 ванных комнат 171 м²
€ 434,500
VILLAS ADOSADOS DE OBRA NUEV EN GUARDAMAR DEL SEGURA~ ~ Residencial de obra nueva de 8 villa…
Таунхаус 3 спальнив Гуардамар, Испания
Таунхаус 3 спальни
Гуардамар, Испания
3 ванных комнат 130 м²
€ 289,000
ВИЛЛА В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ С НЕБОЛЬШИМ СКОПЛЕНИЕМ ЛЮДЕЙ~ ~ Недвижимость состоит из 3 спален и 3…
Вилла 4 спальнив Гуардамар, Испания
Вилла 4 спальни
Гуардамар, Испания
3 ванных комнат 143 м²
€ 469,000
Новый жилой комплекс, расположенный в известной урбанизации Эль-Расо, всего в 5 минутах от п…
Таунхаус 4 спальнив Гуардамар, Испания
Таунхаус 4 спальни
Гуардамар, Испания
4 ванных комнат 171 м²
€ 434,500
VILLAS ADOSADOS DE OBRA NUEV EN GUARDAMAR DEL SEGURA~ ~ Residencial de obra nueva de 8 villa…
Таунхаус 4 спальнив Гуардамар, Испания
Таунхаус 4 спальни
Гуардамар, Испания
4 ванных комнат 171 м²
€ 434,500
ТАУНХАУСЫ НОВОЙ СТРОИТЕЛЬСТВА В ГУАРДАМАР-ДЕЛЬ-СЕГУРА Новый жилой дом из 8 двухквартирных до…
Бунгало 3 спальнив Гуардамар, Испания
Бунгало 3 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат 98 м²
€ 396,000
Апартаменты Residencial находятся в 800 метрах от пляжа в Гуардамар-дель-Сегура. Рядом с сос…
Вилла 3 спальнив Гуардамар, Испания
Вилла 3 спальни
Гуардамар, Испания
3 ванных комнат 151 м²
€ 452,000
Вилла 4 спальнив Гуардамар, Испания
Вилла 4 спальни
Гуардамар, Испания
4 ванных комнат 171 м² 1 Этаж
€ 434,500
VILLAS ADOSADOS DE OBRA NUEV EN GUARDAMAR DEL SEGURA Residencial de obra nueva de 8 villas …
Бунгало 4 спальнив Гуардамар, Испания
Бунгало 4 спальни
Гуардамар, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 110 м²
€ 128,000
Бунгало как новые 4 спальни, 2 ванные комнаты, 1 туалет, кухня с подсобным помещением, гости…
Особняк 3 спальнив Гуардамар, Испания
Особняк 3 спальни
Гуардамар, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 132 м²
€ 310,000
Хорошая независимая вилла с 3 спальнями, 2 ванными комнатами, американской кухней, шкафами, …
Дуплекс 3 спальнив Гуардамар, Испания
Дуплекс 3 спальни
Гуардамар, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 90 м² 2 Этаж
€ 155,000
Отличный дуплекс пентхаус в закрытом сообществе с бассейном. Он имеет 3 спальни, 2 ванные ко…
Дуплекс 3 спальнив Гуардамар, Испания
Дуплекс 3 спальни
Гуардамар, Испания
3 Количество комнат 3 ванных комнат 4 Этаж
€ 189,000
Гуардамар дель Сегура Дуплекс Пентхаус, имеет три спальни, 3 ванные комнаты и гараж, недалек…
Бунгало 2 спальнив Гуардамар, Испания
Бунгало 2 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат 59 м²
€ 64,900
Продаётся бунгало в Торревьехе в районе El chaparral. Общая площадь 59.00 м2, бунгало 1988 г…
Дом 3 спальнив Гуардамар, Испания
Дом 3 спальни
Гуардамар, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 143 м² Количество этажей 2
€ 385,000
Представляем современную виллу в городе Guardamar del Segura в урбанизации El Raso. Всего в …
Бунгало 3 спальнив Гуардамар, Испания
Бунгало 3 спальни
Гуардамар, Испания
3 ванных комнат 97 м² 2 Этаж
€ 396,000
ВИДЫ НА МОРЕ с возможностью ЧАСТНОГО БАССЕЙНА ИЛИ ДЖАКУЗИ Высококачественные дома в закрыто…
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