Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Каталония
  4. Таунхаусы

Купить таунхаус в Каталония, Испания

Lower Emporda
2
Кастель-Пладжа-де-Аро
2
Таунхаус В архив
Очистить
31 объект найдено
Таунхаус 4 спальнив Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Таунхаус 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3 ванных комнат 227 м²
€ 350,000
Великолепный таунхаус в стиле Ибицы, расположенный в одном из самых тихих районов Плайя-де-А…
Таунхаус 4 спальнив Коста-Брава, Испания
Таунхаус 4 спальни
Коста-Брава, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 180 м²
€ 477,225
Таунхаус в районе Феналс города Льорет де Мар. Расстояние до центра Барселоны 70 км, …
Таунхаус 3 спальнив Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Таунхаус 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3 ванных комнат 130 м²
€ 305,000
Великолепный таунхаус в Кастель-Пладжа-де-Аро в районе парка Аро. Расположен всего в 10 мин…
Таунхаус 4 спальнив Коста-дель-Гарраф, Испания
Таунхаус 4 спальни
Коста-дель-Гарраф, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 197 м²
€ 1,030,000
Таунхаус в 100 метрах от моря в городе Гавамар на побережье Коста Гарраф. Расстояние …
Таунхаус 4 спальнив Коста-Брава, Испания
Таунхаус 4 спальни
Коста-Брава, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 264 м²
€ 500,000
Снижение цены. Старая цена 600 000. Таунхаус в районе Феналс на побережье Коста Брава…
Таунхаус 3 спальнив Барселона, Испания
Таунхаус 3 спальни
Барселона, Испания
3 Количество комнат 3 ванных комнат 273 м²
€ 1,130,000
Таунхаус в 400 метрах от моря в районе Диагональ Мар города Барселона. Общая площадь …
Таунхаус 4 спальнив Коста-Брава, Испания
Таунхаус 4 спальни
Коста-Брава, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 264 м²
€ 440,000
Снижение цены. Старая цена 520 000 евро. Таунхаус в районе Феналс города Льорет де Ма…
Таунхаус 4 спальнив Коста-Брава, Испания
Таунхаус 4 спальни
Коста-Брава, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 264 м²
€ 495,000
Таунхаус в районе Феналс города Льорет де Мар. Расстояние до центра Барселоны 70 км, …
Таунхаус 3 спальнив Коста-Брава, Испания
Таунхаус 3 спальни
Коста-Брава, Испания
3 Количество комнат 4 ванных комнат 201 м²
€ 650,000
Таунхаус в первой линии моря в районе Феналс города Льорет де Мар. Расстояние до цент…
Таунхаус 4 спальнив Коста-дель-Гарраф, Испания
Таунхаус 4 спальни
Коста-дель-Гарраф, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 202 м²
€ 531,000
Таунхаус в районе Кан Боу города Кастельдефельс на побережье Коста Гарраф. Расстояние…
Таунхаус 4 спальнив Коста-дель-Гарраф, Испания
Таунхаус 4 спальни
Коста-дель-Гарраф, Испания
4 Количество комнат 4 ванных комнат 182 м²
€ 700,000
Таунхаус с видом на море в районе Люминетс города Кастельдефельс на побережье Коста Г…
Таунхаус 4 спальнив Коста-дель-Гарраф, Испания
Таунхаус 4 спальни
Коста-дель-Гарраф, Испания
4 Количество комнат 4 ванных комнат 179 м²
€ 660,000
Таунхаус в районе Люминетс города Кастельдефельс на побережье Коста Гарраф. Расстояни…
Таунхаус 5 спаленв Коста-дель-Гарраф, Испания
Таунхаус 5 спален
Коста-дель-Гарраф, Испания
5 Количество комнат 4 ванных комнат 250 м²
€ 890,000
Таунхаус в 100 метрах от моря в городе Гавамар на побережье Коста Гарраф. Расстояние …
Таунхаус 4 спальнив Коста-дель-Гарраф, Испания
Таунхаус 4 спальни
Коста-дель-Гарраф, Испания
4 Количество комнат 5 ванных комнат 346 м²
€ 2,350,000
Продается таунхаус в новом жилом комплексе в первой линии моря в городе Гавамар на по…
Таунхаус 4 спальнив Коста-дель-Гарраф, Испания
Таунхаус 4 спальни
Коста-дель-Гарраф, Испания
4 Количество комнат 5 ванных комнат 336 м²
€ 2,200,000
Продается таунхаус в новом жилом комплексе в первой линии моря в городе Гавамар на по…
Таунхаус 4 спальнив Коста-дель-Гарраф, Испания
Таунхаус 4 спальни
Коста-дель-Гарраф, Испания
4 Количество комнат 5 ванных комнат 346 м²
€ 2,250,000
Продается таунхаус в новом жилом комплексе в первой линии моря в городе Гавамар на по…
Таунхаус 4 спальнив Коста-дель-Гарраф, Испания
Таунхаус 4 спальни
Коста-дель-Гарраф, Испания
4 Количество комнат 5 ванных комнат 346 м²
€ 2,450,000
Продается таунхаус в новом жилом комплексе в первой линии моря в городе Гавамар на по…
Таунхаус 4 спальнив Коста-дель-Маресме, Испания
Таунхаус 4 спальни
Коста-дель-Маресме, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 197 м²
€ 395,000
Современный жилой комплекс таунхаусов расположен в городе Сант Поль де Мар на по…
Таунхаус 4 спальнив Коста-дель-Маресме, Испания
Таунхаус 4 спальни
Коста-дель-Маресме, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 266 м²
€ 670,000
Таунхаус в закрытом жилом комплексе в городе Тейя на побережье Маресме. Расстояние до…
Таунхаус 4 спальнив Коста-дель-Маресме, Испания
Таунхаус 4 спальни
Коста-дель-Маресме, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 300 м²
€ 520,000
Прекрасные таунхаусы в закрытом жилом комплексе в городе Премия де Дальт на побе…
Таунхаус 4 спальнив Коста-дель-Маресме, Испания
Таунхаус 4 спальни
Коста-дель-Маресме, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 270 м²
€ 650,000
Таунхаус в районе Can Jalpi города Аренис де Мунт. Расположен в 45 км от центра Барсе…
Таунхаус 4 спальнив Коста-дель-Маресме, Испания
Таунхаус 4 спальни
Коста-дель-Маресме, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 216 м²
€ 511,000
Новый современный жилой комплекс на стадии строительства в городе Эль-Масноу на побер…
Таунхаус 4 спальнив Коста-дель-Маресме, Испания
Таунхаус 4 спальни
Коста-дель-Маресме, Испания
4 Количество комнат 4 ванных комнат 240 м²
€ 630,000
Новый современный жилой комплекс на стадии строительства в городе Кальдес де Этрач на…
Таунхаус 4 спальнив Коста-дель-Маресме, Испания
Таунхаус 4 спальни
Коста-дель-Маресме, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 230 м²
€ 395,000
Таунхаус в одной из ближайших урбанизаций города Pineda de Mar. Расстояние до це…
Таунхаус 3 спальнив Коста-Брава, Испания
Таунхаус 3 спальни
Коста-Брава, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 172 м²
€ 325,000
Таунхаус с красивым видом в урбанизации города Плайя де Аро - Эльс Пинс, на побережье…
Таунхаус 3 спальнив Коста-Брава, Испания
Таунхаус 3 спальни
Коста-Брава, Испания
3 Количество комнат 3 ванных комнат 240 м²
€ 430,000
Прекрасный таунхаус в центре города Бланес на побережье Коста Брава. Расстояние…
Таунхаус 3 спальнив Коста-Брава, Испания
Таунхаус 3 спальни
Коста-Брава, Испания
3 Количество комнат 3 ванных комнат 250 м²
€ 545,000
Прекрасный таунхаус в районе Феналс города Льорет де Мар. Расстояние до центра …
Таунхаус 3 спальнив Коста-Брава, Испания
Таунхаус 3 спальни
Коста-Брава, Испания
3 Количество комнат 3 ванных комнат 200 м²
€ 750,000
Новый комплекс таунхаусов в первой линии моря в городе Льорет де Мар. Расстояние…
Таунхаус 2 спальнив Коста-Брава, Испания
Таунхаус 2 спальни
Коста-Брава, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 290,000
Таунхаус 4 спальнив Коста-Брава, Испания
Таунхаус 4 спальни
Коста-Брава, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 193 м²
€ 395,000
Таунхаус с видом на море в городе Сант Фелиу де Гишольс на побережье Коста Брава. Рас…

Параметры недвижимости в Каталония, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти