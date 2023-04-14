Купить дуплекс на Канарских островах, Испания

Дуплекс 2 спальни Parque De La Reina, Испания 3 Количество комнат 2 ванных комнат 80 м²

€ 199,900

Дуплекс пентхаус в районе Парк де Ла Рейна. Продается с мебелью. Есть парковочное место и кл…