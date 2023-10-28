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Шале в Campo de Cartagena, Испания

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1 объект найдено
Шале 3 спальни с террасой, с садом, с ванной в Сан-Хавьер, Испания
Шале 3 спальни с террасой, с садом, с ванной
Сан-Хавьер, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
€469,000

Параметры недвижимости в Campo de Cartagena, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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