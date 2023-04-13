Квартиры в Бенидорме: выгодное вложение инвестиций для иностранцев
Бенидорм — живописный испанский город, расположенный на востоке страны в самом центре курортного региона Коста-Бланка. На фоне других курортов Испании он выделяется обилием высотных зданий и бурной ночной жизнью. За эти особенности туристы даже прозвали его «Испанским Нью-Йорком».
Примечательно, что местные небоскребы — это не офисные здания, а комфортабельные жилые объекты и гостиницы, выйдя из которых можно сразу попасть на пляжные зоны. Приобрести квартиры в таких элитных высотках стремятся многие иностранные инвесторы. Тем более, что цены на местные апартаменты установлены в 2-3 раза ниже, чем в большинстве крупных испанских городов.
Почему квартиры в Бенидорме так популярны?
Иностранцы активно вкладывают инвестиции в квадратные метры, чтобы иметь возможность проживать в одном из лучших курортов Испании. Он идеально подходит для ПМЖ в Испании, отличаясь развитой инфраструктурой и хорошей экологией. Еще один фактор, который привлекает иностранцев — купленные квартиры в Бенидорме можно выгодно сдавать в аренду. Такой вид бизнеса приносит доход круглогодично за счет неиссякаемого потока туристов.
Среди других преимуществ апартаментов в Бенидорме стоит выделить:
- высокое качество строительства;
- просторные планировки;
- красивый вид на Средиземное море.
Сколько стоят квартиры в Бенидорме?
Цена квадратного метра на этом испанском курорте стартует от 1000 евро. По такой стоимости продаются недорогие квартиры в Бенидорме в старых домах, построенных еще в прошлом столетии. При наличии террасы или свежего ремонта цена может составить 2000 евро за «квадрат».
Самые же дорогие квартиры продаются в новостройках, возведенных в центре города. Их стоимость — 3000-4000 евро за квадратный метр. Апартаменты в этих домах можно приобрести как в чистовой, так и в черновой отделке.
Где лучше купить квартиру в Бенидорме?
Самым популярный районом для приобретения жилья традиционно считается Старый город. Он располагается в центре курорта. Здесь можно приобрести престижные апартаменты в Бенидорме в новых небоскребах или просторные квартиры в старом фонде.
Второй по популярности микрорайон — Ринкон-де-Лойкс. Он находится в восточной части города недалеко от центра. Это быстро прогрессирующий квартал, где регулярно возводятся новостройки с элитными апартаментами.