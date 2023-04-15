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Дома в Барселоне, Испания

Maresme
14
Баш-Льобрегат
9
Martorell
6
Sitges
4
Гарраф
4
Ареньс-де-Мар
3
Valles Occidental
2
Castelldefels
1
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47 объектов найдено
Вилла 4 спальнив Барселонес, Испания
Вилла 4 спальни
Барселонес, Испания
4 Количество комнат 4 ванных комнат 747 м²
€ 9,000,000
Продается вилла в Жироне Барселона. 
Дом 5 спаленв Sant Vicenc de Montalt, Испания
Дом 5 спален
Sant Vicenc de Montalt, Испания
465 м²
€ 1,090,000
Современный ,роскошный дом, построен в 2008 годуСовременный ,роскошный дом, построен в 2008…
Дом 5 спаленв Премия-де-Дальт, Испания
Дом 5 спален
Премия-де-Дальт, Испания
418 м²
€ 1,050,000
Новострои с видом на море в шаге от центра Вилассара де дальта Невероятный совре…
Дом 5 спаленв Премия-де-Дальт, Испания
Дом 5 спален
Премия-де-Дальт, Испания
463 м²
€ 950,000
Невероятный современныйдом на продажу в Вилассаре-де-Дальте, идеальный для круглогодичног…
Дом 6 спаленв Ареньс-де-Мар, Испания
Дом 6 спален
Ареньс-де-Мар, Испания
424 м²
€ 1,100,000
Площадь 424 м2Спальни 6Санузлы 6Балкон или терраса Бассейн Парковка Сад Кондиционер Дом в п…
Дом 5 спаленв Премия-де-Дальт, Испания
Дом 5 спален
Премия-де-Дальт, Испания
635 м²
€ 1,450,000
Современная архитектура,высококачественные материалы и виды на море Новый дом с совреме…
Дом 5 спаленв Премия-де-Дальт, Испания
Дом 5 спален
Премия-де-Дальт, Испания
532 м²
€ 1,380,000
Современная архитектура,высококачественные материалы и виды на море Новый дом с совреме…
Дом 4 спальнив Cabrera de Mar, Испания
Дом 4 спальни
Cabrera de Mar, Испания
454 м²
€ 1,400,000
Современная архитектура ,лаконичные линии, продуманная планировка, великолепное качество от…
Дом 4 спальнив Ареньс-де-Мар, Испания
Дом 4 спальни
Ареньс-де-Мар, Испания
376 м²
€ 670,000
Балкон или террасаБассейн Гараж Сад Кондиционер Отопление Дом в пешей доступности от моря в…
Дом 4 спальнив Cabrera de Mar, Испания
Дом 4 спальни
Cabrera de Mar, Испания
5 Количество комнат 454 м²
€ 1,400,000
Вилла расположена в живописной урбанизации Санта Елена рядом с пляжем. Побережье Коста Б…
Дом 4 спальнив Esplugues de Llobregat, Испания
Дом 4 спальни
Esplugues de Llobregat, Испания
5 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 1,499,000
Вилла 12 спаленв Corbera de Llobregat, Испания
Вилла 12 спален
Corbera de Llobregat, Испания
9 ванных комнат 80 м²
€ 6,000,000
Трехэтажный дом, отреставрированный в 2005 году, с видом на горы Сьерра-дель-Ордаль и Гелида…
Вилла 6 спаленв Алелья, Испания
Вилла 6 спален
Алелья, Испания
5 ванных комнат 800 м²
€ 850,000
Продам: Дом в Алелье Большой дом с бассейном в Алелье, в урбанизации Тейксидо (Барселона). В…
Дом 4 спальнив Sant Quirze del Valles, Испания
Дом 4 спальни
Sant Quirze del Valles, Испания
4 ванных комнат 1 000 м²
€ 635,000
Идеальная вилла с участком двойной высоты общей площадью 1000м2 и жилой площадью 305м2. Пост…
Вилла 4 спальнив Sant Cugat del Valles, Испания
Вилла 4 спальни
Sant Cugat del Valles, Испания
2 ванных комнат 802 м²
€ 575,000
Красивая вилла с бассейном в элитной урбанизации, принадлежащей Сан-Кугат-дель-Валлес. Эта в…
Виллав Sitges, Испания
Вилла
Sitges, Испания
€ 9,200,000
Испания Барселона Ситжес Потрясающая вилла от известного архитектора Эта вилла -&nbsp;…
Вилла 9 комнатв Sitges, Испания
Вилла 9 комнат
Sitges, Испания
9 Количество комнат 901 м²
€ 6,500,000
Испания Барселона Ситжес Прекрасная вилла с современным дизайном в самом престижном район…
Дом 5 спаленв Sant Andreu de Llavaneres, Испания
Дом 5 спален
Sant Andreu de Llavaneres, Испания
1 344 м² Количество этажей 3
€ 6,900,000
Эффектная роскошная вилла с бассейном, видом на море и отдельной квартирой для персонала нах…
Вилла 3 спальнив Martorell, Испания
Вилла 3 спальни
Martorell, Испания
385 м²
€ 1,590,000
Превосходная роскошная вилла в Испании, между городами Бенидорм и Алтеа. Район Альбир &mdash…
Вилла 3 спальнив Martorell, Испания
Вилла 3 спальни
Martorell, Испания
506 м²
€ 2,200,000
Отдельный дом с уникальной архитектурой, построенный по проекту владельцев в 2005 году, расп…
Вилла 4 спальнив Martorell, Испания
Вилла 4 спальни
Martorell, Испания
4 ванных комнат 465 м²
€ 895,000
Новая вилла с видом на море расположена в районе около Benissa между городами Кальп и Морайр…
Виллав Martorell, Испания
Вилла
Martorell, Испания
€ 342,995
Добро пожаловать в современные виллы с видом на море в популярном районе Cabo Roig! Дома сос…
Вилла 4 спальнив Martorell, Испания
Вилла 4 спальни
Martorell, Испания
3 ванных комнат 134 м²
€ 390,000
Строительство нового комплекса состоящего из 6 вилл построенных в Средиземноморском стиле в …
Вилла 3 спальнив Martorell, Испания
Вилла 3 спальни
Martorell, Испания
4 ванных комнат 156 м²
€ 499,000
Новая вилла в Campoamor с видом на море. Шикарная недвижимость от крупного испанского застро…
Вилла 5 спаленв Sitges, Испания
Вилла 5 спален
Sitges, Испания
6 ванных комнат 380 м²
€ 1,700,000
Эксклюзивная вилла расположена в Сиджес, в престижном районе Quint Mar. Дом имеет собственны…
Вилла 5 спаленв Sant Vicenc de Montalt, Испания
Вилла 5 спален
Sant Vicenc de Montalt, Испания
5 ванных комнат 400 м²
€ 1,800,000
Великолепная вилла выполненная в современном дизайне расположена в Sant Vicent del Montalt н…
Вилла 5 спаленв Sant Vicenc de Montalt, Испания
Вилла 5 спален
Sant Vicenc de Montalt, Испания
5 ванных комнат 400 м²
€ 1,800,000
Современная вилла с бассеином расположена в спокойном и уединенном месте, имеет 5 спален, со…
Вилла 5 спаленв Monistrol de Calders, Испания
Вилла 5 спален
Monistrol de Calders, Испания
4 ванных комнат 750 м²
€ 3,500,000
ОписаниеКрасивая Вилла с роскошными видами на море на побережье Коста Брава в Испании: 750 к…
Дом 6 спаленв Sitges, Испания
Дом 6 спален
Sitges, Испания
695 м² Количество этажей 3
€ 3,300,000
Дизайнерская вилла с панорамными видами на море в престижной урбанизации города Ситжес. Расс…
Шалев Барселона, Испания
Шале
Барселона, Испания
1 774 м²
€ 14,000,000
Потрясающий особняк расположен в элитном районе Барселоны, Испания. Общая площадь дома соста…

Параметры недвижимости в Барселона, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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недорогая
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