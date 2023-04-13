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Купить дуплекс в Андалусии, Испания

Марбелья
6
Estepona
2
Puerto Real
1
Villamartin
1
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11 объектов найдено
Дуплекс 4 спальнив Марбелья, Испания
Дуплекс 4 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат
€ 6,250,000
Ficus 31 - это выдающийся пентхаус, расположенный в красивых андалузских садах Пуэнте Романо…
Дуплекс 3 спальнив Марбелья, Испания
Дуплекс 3 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат
€ 1,595,000
Incredible Duplex Penthouse in one of the most exclusive neighborhoods of Marbella on the Go…
Дуплекс 2 спальнив Марбелья, Испания
Дуплекс 2 спальни
Марбелья, Испания
2 ванных комнат
€ 512,000
Wonderful apartment located on the second line of the beach.Very bright for its orientation …
Дуплекс 4 спальнив Марбелья, Испания
Дуплекс 4 спальни
Марбелья, Испания
4 ванных комнат
€ 2,350,000
Contemporary duplex apartment located in the heart of Marbella’s famed Golden Mile. The apar…
Дуплекс 2 спальнив Villamartin, Испания
Дуплекс 2 спальни
Villamartin, Испания
2 ванных комнат 100 м²
€ 169,000
Продаётся дуплекс в Villamartin в районе Villamartín. Общая площадь 100.00 м2, состоит из 3 …
Дуплекс 2 спальнив Manilva, Испания
Дуплекс 2 спальни
Manilva, Испания
1 ванных комнат 99 м²
€ 175,000
Дуплекс 2 спальнив Estepona, Испания
Дуплекс 2 спальни
Estepona, Испания
1 ванных комнат 90 м²
€ 180,000
Дуплекс 2 спальнив Puerto Real, Испания
Дуплекс 2 спальни
Puerto Real, Испания
1 ванных комнат 95 м²
€ 232,000
Дуплекс 3 спальнив Estepona, Испания
Дуплекс 3 спальни
Estepona, Испания
2 ванных комнат 140 м²
€ 265,000
Дуплекс 3 спальнив Марбелья, Испания
Дуплекс 3 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат
€ 1,145,000
50 spacious and bright apartments distributed in 9 blocks located on a hill above Puerto Ban…
Дуплекс 3 спальнив Марбелья, Испания
Дуплекс 3 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат
€ 3,095,000
EPIC Marbella is divided into 3 phases from which 56 residences are designed by the prestigi…

Параметры недвижимости в Андалусии, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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