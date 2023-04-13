ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Андалусия
Дуплексы
Купить дуплекс в Андалусии, Испания
Марбелья
6
Estepona
2
Puerto Real
1
Villamartin
1
Дуплекс
Очистить
11 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Дуплекс 4 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат
€ 6,250,000
Ficus 31 - это выдающийся пентхаус, расположенный в красивых андалузских садах Пуэнте Романо…
Дуплекс 3 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат
€ 1,595,000
Incredible Duplex Penthouse in one of the most exclusive neighborhoods of Marbella on the Go…
Дуплекс 2 спальни
Марбелья, Испания
2 ванных комнат
€ 512,000
Wonderful apartment located on the second line of the beach.Very bright for its orientation …
Дуплекс 4 спальни
Марбелья, Испания
4 ванных комнат
€ 2,350,000
Contemporary duplex apartment located in the heart of Marbella’s famed Golden Mile. The apar…
Дуплекс 2 спальни
Villamartin, Испания
2 ванных комнат
100 м²
€ 169,000
Продаётся дуплекс в Villamartin в районе Villamartín. Общая площадь 100.00 м2, состоит из 3 …
Дуплекс 2 спальни
Manilva, Испания
1 ванных комнат
99 м²
€ 175,000
Дуплекс 2 спальни
Estepona, Испания
1 ванных комнат
90 м²
€ 180,000
Дуплекс 2 спальни
Puerto Real, Испания
1 ванных комнат
95 м²
€ 232,000
Дуплекс 3 спальни
Estepona, Испания
2 ванных комнат
140 м²
€ 265,000
Дуплекс 3 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат
€ 1,145,000
50 spacious and bright apartments distributed in 9 blocks located on a hill above Puerto Ban…
Дуплекс 3 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат
€ 3,095,000
EPIC Marbella is divided into 3 phases from which 56 residences are designed by the prestigi…
Параметры недвижимости в Андалусии, Испания
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты