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Купить таунхаус в Altea, Испания

Таунхаус В архив
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5 объектов найдено
Таунхаус 3 спальнив Altea, Испания
Таунхаус 3 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат 100 м²
€ 240,000
Двухквартирный дом расположен в тихом и семейном районе. Дом расположен на первом этаже, ра…
Таунхаус 4 спальнив Altea, Испания
Таунхаус 4 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат 191 м²
€ 1,150,000
Предлагаем отличный таунхаус на первой линии моря. Расположен в одном из лучших элитных жилы…
Таунхаус 3 спальнив Altea, Испания
Таунхаус 3 спальни
Altea, Испания
3 ванных комнат 433 м² Количество этажей 2
€ 667,700
Таунхаус 2008 года строительства, в отличном состоянии. Планировка внутренних помещений хоро…
Таунхаус 3 спальнив Altea, Испания
Таунхаус 3 спальни
Altea, Испания
3 ванных комнат 250 м² Количество этажей 3
€ 255,000
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Таунхаус 3 спальнив Altea, Испания
Таунхаус 3 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат
€ 295,000
Возможность приобрести жильё в Алтеа ла Велья иначе как удачей не назовёшь! На ваш выбор пре…
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