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Realting.com
Россия
Северо-Западный федеральный округ
Квартиры
Купить квартиру в Северо-Западный федеральный округ, Россия
Мурино
19
Зеленоградск
12
Заневское городское поселение
11
Кудрово
9
Волосово
8
Шушары
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Гурьевск
7
Lyubanskoe gorodskoe poselenie
4
Bugrovskoe selskoe poselenie
3
Пионерский
3
Тосненское городское поселение
3
Elizavetinskoe selskoe poselenie
2
Петергоф
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Bolshevrudskoe selskoe poselenie
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2 032 объекта найдено
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Квартира
Санкт-Петербург, Россия
209 м²
€ 1,104,141
Арт. 3360590 Все преимущества дореволюционного дома в старом фонде в одной квартире: Лока…
Квартира
Санкт-Петербург, Россия
235 м²
€ 949,919
Арт. 3360582 Титульная квартира с изысканным ремонтом ! Здравствуйте, наш уважаемый пок…
Квартира
Санкт-Петербург, Россия
248 м²
€ 762,729
Арт. 3354956 Представьте себе, что вы гуляете по опустевшему Петербургу. Есть только вы и т…
Квартира
Санкт-Петербург, Россия
171 м²
€ 838,164
Арт. 4670490 В продаже истинно Петербургская квартира со множеством комнат, видом на воду, …
Квартира
Санкт-Петербург, Россия
53 м²
€ 154,937
Арт. 42308694 Квартира с дизайнерским ремонтом! Добрый день, уважаемый покупатель! Вашем…
Квартира 3 комнаты
Всеволожск, Россия
3 Количество комнат
57 м²
5/5 Этаж
€ 63,291
Арт. 46827593. ПРЕИМУЩЕСТВА этого ОБЪЕКТА: чистые документы, соответствие цены и качества, б…
Квартира 1 комната
Санкт-Петербург, Россия
1 Количество комнат
43 м²
12/24 Этаж
€ 86,051
Арт. 46817273. Продается просторная однокомнатная квартира в престижном Приморском районе С…
Квартира
Санкт-Петербург, Россия
655 м²
€ 1,675,210
Арт. 3352200 Вашему вниманию предлагается трехуровневый пентхаус с террасой 71,4м2 , общей …
Квартира
Санкт-Петербург, Россия
136 м²
€ 602,360
Арт. 3358324 "Золотой треугольник СПб", здесь самое дорогое жилье в Центре города, и это не…
Квартира 2 комнаты
Санкт-Петербург, Россия
2 Количество комнат
46 м²
4/5 Этаж
€ 87,169
Продаётся 2-х комнатная изолированная квартира.Общая пл.46.3кв.м.(11+20)Кухня 5.6 кВ.м.с/у …
Квартира
Санкт-Петербург, Россия
110 м²
€ 894,041
Арт. 3349142 Новый элитный дом с подземным паркингом в 1 минуте от Дворцовой площади и Эрми…
Квартира
Санкт-Петербург, Россия
318 м²
€ 480,547
Арт. 3360056 Очень просторная, двухуровневая квартира для большой семьи. 318 квадратных мет…
Квартира
Санкт-Петербург, Россия
102 м²
€ 894,041
Арт. 3326612 Предлагается к продаже видовая двухкомнатная квартира в доме, являющемся часть…
Квартира
Санкт-Петербург, Россия
426 м²
€ 1,106,376
Арт. 3348736 Предлагается к продаже уникальная видовая квартира с террасой в исторический ц…
Квартира
Гатчина, Россия
161 м²
€ 251,449
Арт. 41608028 Просторная квартира с мансардой в двух шагах от Гатчинского дворца и парка! …
Квартира 2 комнаты
Санкт-Петербург, Россия
2 Количество комнат
75 м²
4/6 Этаж
€ 150,869
Прямая продажа! Это одно из интересных предложений просторной двухкомнатной квартиры по це…
Квартира 2 комнаты
Мурино, Россия
2 Количество комнат
52 м²
13/15 Этаж
€ 82,140
Продаётся уютная двухкомнатная квартира в кирпично-монолитном доме. Квартира теплая, светла…
Квартира
Санкт-Петербург, Россия
36 м²
€ 122,931
Арт. 41608641 Квартира в центре Васильевского острова с современным ремонтом! Уважаемый п…
Квартира
Санкт-Петербург, Россия
92 м²
€ 420,758
Арт. 41996538 Здравствуйте, уважаемый Покупатель! В элитном клубном доме на Каменноостров…
Квартира 1 комната
Калининград, Россия
1 Количество комнат
1/2 Этаж
€ 26,709
Продам однокомнатную квартиру в Московском районе Калининграда рядом с заливом в ПГТ Прибреж…
Квартира 4 комнаты
Калининград, Россия
4 Количество комнат
4 ванных комнат
9/10 Этаж
€ 413,494
Трёхуровневая квартира Брутальная гармония в лучшем жилом комплексе Калининграда - Цветной Б…
Квартира 3 комнаты
Бегуницы, Россия
3 Количество комнат
69 м²
2/5 Этаж
€ 63,700
В 45км от СПб (Кр.Село) в посёлке Бегуницы продаётся трехкомнатная квартира на 2 этаже пяти…
Квартира 2 комнаты
Санкт-Петербург, Россия
2 Количество комнат
45 м²
2/5 Этаж
€ 76,843
Санкт-Петербург, Фрунзенский р-н, метро Проспект Славы, Будапештская ул., 62 Предлагается к…
Квартира
Санкт-Петербург, Россия
54 м²
€ 155,340
Арт. 41846188 О сделке: -Объект введен в эксплуатацию, получены ключи. -Полная сумма в …
Квартира 2 комнаты
Калининград, Россия
2 Количество комнат
2 ванных комнат
6/8 Этаж
€ 79,346
Эксклюзивное предложение в самом востребованном и зелёном районе города ! Предлагаем к покуп…
Квартира
Репино, Россия
187 м²
€ 771,111
Арт. 41575682 Апартаменты в стиле Лофт с 4 с/у и панорамными окнами! Элитный ЖК на берегу Ф…
Квартира
Санкт-Петербург, Россия
314 м²
€ 726,409
Арт. 42109425 В середине 19 века, по проекту архитектора Спиндлера на Большом проспекте Вас…
Квартира
Стрельна, Россия
81 м²
€ 139,694
Арт. 30329543 В продаже прекрасная квартира формата 3Е в одном из самых красивых и чисты…
Квартира 1 комната
Мурино, Россия
1 Количество комнат
33 м²
7/14 Этаж
€ 58,113
Предлагаем однокомнатную квартиру в г.Мурино Ленинградской области, который находится на п…
Квартира 2 комнаты
Санкт-Петербург, Россия
2 Количество комнат
51 м²
8/9 Этаж
€ 103,374
Зелёный двор ,рядом Набережная Смоленки, до метро пешком 10 минут спокойным шагом.Рядом нес…
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Параметры недвижимости в Северо-Западный федеральный округ, Россия
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